30 мая «Крылья Советов» сыграли первый стыковой матч с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на выезде.
Первыми счет открыли хозяева. На 22-й минуте Артем Тимофеев нарушил правила в своей штрафной и судья назначил пенальти. Его реализовал Даниил Фомин. Счет удалось сравнять только на 65-й минуте. Виталий Денисов отправил мяч в штрафную, а Виталий Федорив оформил автогол. Судьба встречи была решена уже в добавленное время. На 91-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев за то, что Гогличидже сыграл рукой. Поединок между Зиньковским и Анисимовым завершился в пользу первого. А спустя три минуты отличился Шишкин. Итог встречи 1:3 в пользу самарцев.
Второй стыковой матч пройдет 2 июня на стадионе «Самара Арена». Для того, чтобы сохранить прописку в РПЛ, «КС» достаточно сыграть вничью. Более того, им не страшно и поражение, если разница в счете будет составлять только один гол.
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