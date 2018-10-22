|
В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров
На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.
Подробности мероприятия - в выпусках новостей …
|
22 октября 2018, 01:00
|
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»
5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. …
|
5 октября 2018, 04:35
|
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
|
5 октября 2018, 12:50
|
Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»
Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. …
|
4 октября 2018, 03:16