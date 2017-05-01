Самарских болельщиков проверят на опьянение прямо на стадионе На территории стадиона «Металлург» в Самаре открылся медицинский наркологический кабинет, сообщает мэрия. Во время проведения матчей в нем станут проверять задержанных фанатов на состояние опьянения. Отслеживать ситуацию на арене, подходах к ней и на остановках общественного транспорта начнут с помощью системы …