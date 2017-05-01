Сегодня, 1 мая, самарские «Крылья Советов» провели очередной матч в рамках первенстве Премьер-лиги. На домашней арене «Металлург» волжан принимали соседей из Оренбурга. На игру пришло почти 8000 зрителей.
Счет гости открыли на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти метрах от собственной штрафной, уложив на газон Благо Георгиева. «Стандарт» исполнил сам пострадавший. Мяч попал точно в цель – 0:1.
«Крылья» отыгрались за 5 минут до конца встречи. За некорректную игру против самарца Сергея Корниленко главный судья матча назначил пенальти. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Дмитрий Ятченко – 1:1.
Самарская команда покинула зону прямого вылета из российской Премьер-лиги.
Следующий матч подопечные Вадима Скрипченко проведут в Екатеринбурге 8 мая. Там они сыграют с командой «Урал».
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