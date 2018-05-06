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Материалы по теме:

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

C возвращением в Премьер-лигу: «Крылья Советов» победили «Кубань» со счетом 1:0 и гарантировали себе выход из ФНЛ

6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.

Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» 

6 мая 2018, 06:52
«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая 2018 года, несомненно, войдет в историю самарского футбола. Матч «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» обещает быть самым посещаемым для волжского клуба. Вторая тестовая игра будет проходить с полной загрузкой трибун, и все 40 с лишним 

6 мая 2018, 10:07
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37 тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Игра обещает быть рекордной по посещаемости для «Крыльев». Все 40 с лишним тысяч билетов уже раскуплены. Желающих 

4 мая 2018, 02:51
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе 
3 мая 2018, 04:28
«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

2 мая футболисты самарских «Крыльев Советов» играли на выезде с волгоградским «Ротором». Матч проходил в рамках 36-го тура первенства ФНЛ.

Счет был открыт уже на 14-й минуте. Дмитрий Ятченко сделал прострел в штрафную хозяев. Руслан Абазов попытался парировать удар в падении, 

3 мая 2018, 09:02
«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.

После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» 

20 марта 2017, 02:34
«Крыльям Советов» запретили проводить матчи на стадионе «Металлург» в Самаре

«Крыльям Советов» запретили проводить матчи на стадионе «Металлург» в Самаре

Футболисты «Крыльев Советов» не могут проводить матчи и тренировки на поле стадиона «Металлург». Об этом было заявлено во вторник, 1 декабря, на заседании совместной комиссии Российского футбольного союза и РФПЛ.

«Дренажная система поля не справляется с обильными осадками, травяной 
2 декабря 2015, 10:15
Два игрока «Крыльев Советов» вошли в топ РФПЛ после победы над «Мордовией»

Два игрока «Крыльев Советов» вошли в топ РФПЛ после победы над «Мордовией»

После победы над саранской «Мордовией» «Крылья Советов» взлетели на пятое место турнирной таблицы Российской футбольной Премьер-лиги. За ходом поединка в окружении 15 тысяч болельщиков с трибун «Металлурга» наблюдали корреспонденты телерадиокомпании «ТЕРРА».

Резервист французского «Сент-Этьена» в недавнем прошлом, а теперь 
15 сентября 2015, 04:23
РФПЛ: «Крылья Советов» сыграют с «Анжи» в Махачкале 19 июля

РФПЛ: «Крылья Советов» сыграют с «Анжи» в Махачкале 19 июля

Российская футбольная премьер-лига опубликовала календарь летних игр предстоящего сезона 2015-2016. Самарские «Крылья Советов» проведут первый матч в гостях у «Анжи» (Махачкала) в воскресенье, 19 июля. По данным сайта лиги, встреча начнется в 21:00 (в 22:00 по самарскому времени).

Напомним, 
1 июля 2015, 01:07
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