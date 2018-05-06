«Мы с вами пришли на первую точку, здесь будут располагаться зрительские трибуны», - рассказывали нам сотрудники компании ПСО «Казань» в марте 2015 года. Всего три года назад на том месте, где сейчас возвышается громада стадиона «Самара Арена» была пустая ровная площадка. А 6 мая комплекс официально открылся. На его трибуны собрались 40 с лишним тысяч человек. И, собираясь на матч «Крылья Советов» - «Кубань», мало, кто мог поверить, что они станут свидетелями поистине грандиозного события. Но обо всем по порядку.
Желающих попасть на второй тестовый мат на новом стадионе оказалось очень много. Настолько много, что буквально сразу после поступления в продажу билетов, у касс образовались гигантские очереди. Местами они начинались еще на улицах, и в ожидании получения заветных билетов приходилось проводить по несколько часов. Стоило ли оно того? Безусловно! Ведь не каждый день в городе открываются объекты, способные принимать соревнования мирового уровня.
Перед тем, как попасть на «Самару Арену», необходимо было пройти через систему досмотра. Тут все просто. Если не пытаться пронести на матч что-то запрещенное, то больше трех минут у металлодетектора вы не задержитесь. Проверяют все тщательно, на, как говорится, «без перегибов». Что очень радует. В прошлом году, когда силовики решили устроить тренировку на стадионе металлург, среди болельщиков прокатилась настоящая буря негодования. Сегодня ни у кого никаких нареканий не было.
Сам стадион поражает своими масштабами. Множество лестниц, дверей, переходов... В первый момент кажется, что тут можно легко заблудиться. Но все на так страшно. Во-первых, на стадионе множество волонтеров. Они всегда готовы рассказать и показать, где находится та или иная точка. Да и на каждом углу есть указатели. Если идти строго по стрелкам, промахнуться мимо места назначения затруднительно.
Ощущения от нахождения непосредственно на трибунах передать сложнее. Это действительно — космос! Новенькие кресла, отличный газон, невероятная акустика. Немного расстраивал только один момент: на таком стадионе хочется смотреть только матчи Премьер-лиги, и никак не ниже. Но и эта проблема разрешилась.
Как только прозвучал стартовый свисток, «Крылья» сразу показали, кто на поле хозяин. Все 40 с лишним тысяч болельщиков (рекорд за всю историю самарского футбола в XXI веке) ждали, от волжан только победы, и это явно придало команде сил. Игроков «Кубани» буквально зажали у их штрафной. Одна атака «КС» сменялась другой. Самарцам не хватало только точности в ударах. Счет им удалось открыть только на 41-й минуте встречи. Александр Соболев ворвался в штрафную, перекинул мяч на Сергея Корниленко, а белорусский форвард в падении отправил его в сетку ворот.
Единственный забитый гол окончательно подвел все принципиальные итоги первенства ФНЛ в сезоне 2017-2018. За один тур до его окончания «Крылья» гарантировали себе второе место в турнирной таблице. Вместе с «Оренбургом» они получили прямую путевку на выход в Премьер-лигу. Задача, поставленная перед клубом и главным тренером Андреем Тихоновым, выполнена. «Енисей», сыгравший вничью с ярославским «Шинником» остался на третьей строчке и отстает от волжан на 4 очка. Вместе с «Тамбовом», ставшим четвертым, он будет бороться за прописку в РФПЛ в стыковых матчах.
««Перед нами была поставлена задача, и мы старались ее выполнить. Мы рады, что все хорошо закончилось именно на таком стадионе при таком количестве болельщиков, при тренерах, которые тренировали команду в разные времена и которых я хочу поблагодарить за работу, - сказал на послематчевой пресс-конференции Андрей Тихонов. - Также я хочу поблагодарить за такое отношение и внимание к команде главу региона Дмитрия Игоревича Азарова. В такой ситуации мы обязаны были сделать то, что сделали сегодня. Я надеюсь, что болельщики вернутся на трибуны и будут поддерживать «Крылья». В новом сезоне к нам будут приезжать большие клубы. Мы все помним начало 2000-х, когда здесь сильно любили команду и любили футбол. Любят ее и сегодня. Ведь если бы команда была городу не интересна, то этих сорока тысяч не было бы. Что касается игры, то сегодня нам обязательно нужна была победа. Ребята старались, выдержали, сыграли во втором тайме на результат. Нам сегодня обязательно нужен был результат, чтобы устроить этот праздник».
«Крыльям» осталось сыграть всего один матч. 12 мая они сойдутся с «Лучом-Энергией» во Владивостоке.