«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь» Самарские «Крылья Советов» продолжают свой путь в Футбольной национальной лиге. Задача у клуба одна: в год чемпионата мира по футболу выйти в РФПЛ. Очередным соперником наших на «Металлурге» стал клуб «Волгарь» из Астрахани, до 6-го тура лидировавший в турнирной таблице. …