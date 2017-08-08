Определился соперник самарской команды «Крыльев Советов» по 1/32 финала Кубка России по футболу. Им стала еще одна команда из Самарской области – «Сызрань-2003», которая на предыдущей стадии обыграла ульяновскую «Волгу». Основное время матча завершилось вничью 0:0. В дополнительное время команды также не выявили победителя – 1:1. А в серии пенальти точнее оказались сызранцы, сообщила пресс-служба «КС». Матч 1/32 финала Кубка России «Крылья Советов» проведут на выезде в гостях у сызранской команды 23 августа.
|
«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»
|
7 августа 2017, 05:55
|
Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную
|
4 августа 2017, 07:01
|
Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?
По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», основной вратарь самарских «Крыльев Советов» Георги Лория закончил реабилитацию в немецкой клинике и в субботу прибудет в Самару.
Напомним, в Германии голкиперу грузинской национальной сборной сделали операцию на локтевом суставе, игрок фактически пропустил всю предсезонную подготовку …
|
3 августа 2017, 04:17
|
Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»
|
3 августа 2017, 12:51