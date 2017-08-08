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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

«С победами придет уверенность»: Андрей Тихонов о матче «КС» - «Волгарь»

Самарские «Крылья Советов» продолжают свой путь в Футбольной национальной лиге. Задача у клуба одна: в год чемпионата мира по футболу выйти в РФПЛ. Очередным соперником наших на «Металлурге» стал клуб «Волгарь» из Астрахани, до 6-го тура лидировавший в турнирной таблице. 

7 августа 2017, 05:55
Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

18-летний защитник «Крыльев Советов» Михаил Тихонов - сын главного тренера клуба Андрея Тихонова - получил вызов в студенческую сборную России, которая выступит на 29-й Всемирной летней Универсиаде. 
4 августа 2017, 07:01
Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?

Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?

По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», основной вратарь самарских «Крыльев Советов» Георги Лория закончил реабилитацию в немецкой клинике и в субботу прибудет в Самару.

Напомним, в Германии голкиперу грузинской национальной сборной сделали операцию на локтевом суставе, игрок фактически пропустил всю предсезонную подготовку 

3 августа 2017, 04:17
Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»

Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»

«Крылья Советов-2» сегодня, 3 июля, на выезде сыграют с командой «Анжи-Юниор».
 
Накануне самарские футболисты прибыли в город Зеленодольск, где проведут матч в рамках 3-го тура первенства ПФЛ.
 
Команда «Анжи-Юниор» была образована этим летом в результате слияния нескольких футбольных 

3 августа 2017, 12:51
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