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Материалы по теме:

Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

Накануне, 24 декабря, в областной столице случилась авария, в которой пострадал дорожный рабочий. В 06:50 58-летний водитель ехал за рулем автобуса ПАЗ-32054 по улице Ново-Садовой в направлении Советской Армии. По данным регионального Главка полиции, шофер двигался не по маршруту и 
25 декабря 2018, 02:49
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018

В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018

В Самаре выделят 1,5 млн рублей на содержание дирекции по подготовке города к чемпионату мира по футболу. Такой тендер появился на портале госзакупок. Деньги будут потрачены на завершение разработки концепции наследия. Подрядчика ищет министерство спорта Самарской области.

Согласно техзаданию, 
24 декабря 2018, 08:49
«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард 
24 декабря 2018, 08:34
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский

В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский

Стало известно, что самарскую команду может пополнить 22-летний полузащитник Антон Зиньковский. В первой части первенства Олимп-ФНЛ хавбек в 22 матчах забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Директор «Чертанова» Николай Ларин подтвердил, что разговоры ведутся, но никакие договоренности пока 
21 декабря 2018, 10:33
В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»

В ближайшие выходные, 15 и 16 декабря, от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена» будут курсировать трамваи № 11 и 12. Они начнут движение с 6:11, последний рейс запланирован на 19:23. В обратную сторону, от стадиона, они начнут отъезжать в 
14 декабря 2018, 12:58
«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу 
12 декабря 2018, 10:16
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