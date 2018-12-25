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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область
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25 декабря 2018, 01:04
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В Самаре выделят еще 1,5 млн на ЧМ-2018
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24 декабря 2018, 08:49
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«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности
Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард …
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24 декабря 2018, 08:34
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский
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21 декабря 2018, 10:33
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей
12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу …
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12 декабря 2018, 10:16