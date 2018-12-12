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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако 
12 декабря 2018, 10:03
В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В блогах: две дыры

В блогах: две дыры

"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой 
12 декабря 2018, 09:01
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»

Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
 
- Для самарцев футбол всегда был и остается на особом месте, поэтому клуб «Крылья Советов» по показателю средней посещаемости домашних матчей занимает 
12 декабря 2018, 02:29
Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству. 
 
По статистике, в 2017 году число уголовных дел, возбужденных в 
12 декабря 2018, 09:02
В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
11 декабря 2018, 04:44
«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов «Крыльев Советов» ушли в отпуск после заключительного матча с «Ростовом». Главная команда соберется в Москве 12 января. После медосмотра футболисты отравятся 14 января в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор 
10 декабря 2018, 05:49
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
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