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Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать
Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако …
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12 декабря 2018, 10:03
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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В блогах: две дыры
"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой …
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12 декабря 2018, 09:01
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В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai
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12 декабря 2018, 05:57
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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Самарцам предлагают выбрать лучшего игрока «Крыльев Советов»
Жителям Самарской области предложили поучаствовать в голосовании по выбору лучшего игрока «Крыльев Советов». Оно стартовало на портале онлайн-референдумов «Вместе».
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12 декабря 2018, 02:29
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Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления
Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству.
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12 декабря 2018, 09:02
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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша
Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
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11 декабря 2018, 04:44
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«Крылья Советов» слетают на сборы в ОАЭ и Турцию
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10 декабря 2018, 05:49
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22