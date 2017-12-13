Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры На пресс-конференции после матча «КС» - «Шинник» произошел инцидент. Один из присутствовавших там мужчин на повышенных тонах начал общаться с главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым, высказывая ему претензии за ход … На пресс-конференции после матча «КС» - «Шинник» произошел инцидент. Один из присутствовавших там мужчин на повышенных тонах начал общаться с главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым, высказывая ему претензии за ход