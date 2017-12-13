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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом

Трехмесячные долги по зарплате перед футболистами и персоналом "Крыльев Советов" погашены

Игроки ушли в самый продолжительный отпуск за последние годы - теперь команда мастеров соберется только 14 января. При этом перед главной футбольной командой губернии стоит задача выхода в Премьер-лигу по итогам этого сезона ФНЛ. Задачу на летне-осенний период выступления в 

4 декабря 2017, 05:57
Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Футболисты  самарского ФК «Крылья Советов» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Игрой с ярославским «Шинником», состоявшейся в прошедшие выходные, самарцы завершили осеннюю часть первенства ФНЛ. В 25 состоявшихся матчах волжане набрали 51 очко и обосновались на третьей строчке в турнирной 
29 ноября 2017, 08:08
Самара прощается с большим футболом до весны

Самара прощается с большим футболом до весны

«Крылья Советов» провели последний матч в 2017 году. Уйти на зимний перерыв максимально приблизившись к лидирующим «Оренбургу» и «Енисею», набрав 3 очка - такая задача стояла перед подопечными Андрея Тихонова во встрече с «Шинником". Казалось, "Крылья" решили исход поединка еще в 
27 ноября 2017, 08:09
Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры

Самара: фотограф атаковал пресс-атташе «КС» после игры

На пресс-конференции после матча «КС» - «Шинник» произошел инцидент. Один из присутствовавших там мужчин на повышенных тонах начал общаться с главным тренером «Крыльев Советов» Андреем Тихоновым, высказывая ему претензии за ход 
27 ноября 2017, 11:19
Умерла кошка Матроска - талисман хоккейной команды

Умерла кошка Матроска - талисман хоккейной команды "Адмирал"

В 2014 году она прославилась тем, что нанесла ущерб в 63 т.р. рыбному магазину во Владивостоке. Бездомная кошка проникла в витрину с деликатесами и пообедала несколькими дорогостоящими продуктами. В частности, бродяжка выбрала копчёного кальмара и сушеную камбалу. Часть продукции была 

7 июня 2016, 11:35
Маленький розовый поросенок станет талисманом новой экспедиции МКС

Маленький розовый поросенок станет талисманом новой экспедиции МКС

Одновременно он будет и индикатором наступления невесомости в космическом корабле "Союз ТМА-18М". Об этом рассказал космонавт Сергей Волков. Астронавт также возьмет на борт флаг мотоклуба "Ночные волки", который будет повешен в каюте станции.

"Союз ТМА-18М" отправится в космос 2 
10 августа 2015, 05:34
Россиянами определено 10 персонажей для талисмана ЧМ-2018 по футболу

Россиянами определено 10 персонажей для талисмана ЧМ-2018 по футболу

Амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот - именно этих персонажей россияне выбрали для талисмана предстоящего чемпионата мира по футболу 2018. Опрос проводился на сайте FIFA весь май, более 50 тыс. человек приняли в 
1 июля 2015, 02:43
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