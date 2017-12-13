ФК «Крылья Советов» опубликовал обращение к болельщикам. Самарцам предлагают выбрать новый талисман клуба. Напомним, сейчас это Крыс Лютик.
«Уважаемые болельщики! Предлагаем Вам принять участие в конкурсе на выбор нового маскота-талисмана нашей команды, который появится на новом стадионе "Самара-Арена" в 2018 году. Кто это будет – авиатор, космонавт или кто-то другой – решать именно Вам. Свои рисунки, заявки и предложения отправляйте на почту – press@ks-samara.com до 1 марта. В своих заявках обязательно указывайте имя персонажа, его описание и обоснование, почему именно этот талисман должен быть связан с «Крыльями», - сообщили в ФК «Крылья Советов».
В социальных сетях болельщики уже обсуждают варианты. В качестве талисмана уже предложили использовать «Ил-2» или бункер Сталина. Есть комментарии в защиту Лютика.
Онлайн-голосование будут проведено в марте. Авторов 3 лучших вариантов обещают наградить. Новый талисман обещают презентовать на стадионе «Самара Арена». 7 апреля «Крылья» должны сыграть там со «Спартаком-2». Крыс Лютик будет представлять «КС» на детских мероприятиях.
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