Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2 «Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз. Голкипер …