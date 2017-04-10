«Крылья Советов» впервые забили на своем поле в этом году, выдав результативный матч против шестой команды Российской футбольной Премьер-лиги - пермского «Амкара».
«Крылья Советов» пропустили первый мяч уже на восьмой минуте встречи. Столько же им потребовалось, чтобы отыграться - Джанни Бруно забил первый гол года на «Металлурге», умело распорядившись передачей Кристиана Паскуато.
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко с матча был удален. Высказал все, что думает в отношении арбитра встречи Виталия Мешкова по поводу ключевого эпизода игры, который произошел еще в первом тайме. Судья ошибочно назначил пенальти за фол, который произошел вне пределов штрафной площадки. «Крылья» вернулись в борьбу спустя несколько секунд - Сергей Корниленко головой вколотил мяч в ворота Хомича после дальнего удара Зуева.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар» (Пермь):
- Конечно, хотелось бы, чтобы у «Крыльев» было побольше очков, но нам тоже очки нужны. Мы имели примерно одинаковые возможности выиграть. В концовке «Крылья» нас прижали.
Итоговый счет – 2:2. «Крылья» отправляются в Махачкалу, где в субботу, 15 апреля, сыграют с «Анжи», клубом, который пока в отличие от самарской команды находится вне зоны вылета.
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