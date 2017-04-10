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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

«Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз.

Голкипер 

3 апреля 2017, 10:56
Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Концовку смазали, но ничью удержали - разбор матча "Крылья Советов" - "Ростов".

На душе тревога - болельщики о судьбе "Крыльев" в текущем чемпионате России.

Первая весенняя - молодёжная команда "Крылья Советов" одержала 

21 марта 2017, 12:58
«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» после матча с «Ростовом» покинули зону прямого вылета из РФПЛ

«Крылья Советов» покинули зону прямого вылета из Российской футбольной Премьер-лиги, но по-прежнему остаются в числе аутсайдеров. Первый матч года на стадионе «Металлург» принес болельщикам противоречивые эмоции. Впрочем, соперник был достойным.

После минимального поражения на легендарном стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Ростов» 

20 марта 2017, 02:34
РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». 
15 марта 2017, 02:54
«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» проиграли «Уфе» и оказались в зоне вылета

«Крылья Советов» после выездного поражения в девятнадцатом туре чемпионата Российской футбольной Премьер-лиги опустились в турнирной таблице непосредственно в зону вылета. Поединок в столице Башкирии хозяева поля начали резво и самарцы не справились с их стартовым натиском - Иван Пауревич буквально 

13 марта 2017, 02:46
В Самаре «Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью – 0:0

В Самаре «Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью – 0:0

«Крылья Советов» в субботу, 28 ноября, закрыли сезон большого футбола в Самаре матчем против пермского «Амкара». «Тяжелое» поле не позволило соперникам продемонстрировать высокую технику и подарить голевую феерию болельщикам, которых, несмотря на мороз, собралось на «Металлурге» более 4000. В первом 
30 ноября 2015, 01:35
«Крылья Советов» в Перми проиграли «Амкару» - 0:1

«Крылья Советов» в Перми проиграли «Амкару» - 0:1

В субботу, 1 августа, футболисты самарских «Крыльев Советов» провели на выезде матч третьего тура чемпионата РФПЛ. Волжане встречались в Перми с местным «Амкаром», который тренирует бывший тренер «Крыльев» Гаджи Гаджиев.  

В первой половине игры шанс забить с линии 
3 августа 2015, 09:40
Гаджи Гаджиев возглавил

Гаджи Гаджиев возглавил "Амкар"

Назначение Гаджи Гаджиева главным тренером "Амкара" состоялось. Наставником красно-черных он пробудет как минимум до конца текущего сезона, что предусмотрено контрактом. Гаджиев был утвержден большинством голосов руководства «Амкара». 

Информация размещена на официальном сайте футбольного клуба. Предыдущим местом работы 69-летнего специалиста был "Анжи", 

30 декабря 2014, 05:35
Житель Самары был найден без сознания на стадионе во время матча «Крылья Советов» - «Амкар»

Житель Самары был найден без сознания на стадионе во время матча «Крылья Советов» - «Амкар»

Полиция выясняет обстоятельства получения травмы футбольным болельщиком 25 апреля во время матча «Крылья Советов» - «Амкар». Мужчина был найден в бессознательном состоянии в 15-м секторе стадиона «Металлург». Сообщение об этом поступило в оперативный штаб по охране общественного порядка во второй 
28 апреля 2014, 03:58
Алексей Чигенев ответил лидеру болельщиков «Крыльев Советов»

Алексей Чигенев ответил лидеру болельщиков «Крыльев Советов»

Как уже сообщала «ТЕРРА», 36-летний Алексей Скворцов в состав совета директоров «Крыльев Советов» вошел по инициативе одного из акционеров клуба - Андрея Пашкова. В эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» господин Скворцов обвинил в непрофессионализме гендиректора «Крыльев» Дениса Маслова и члена совета 

2 сентября 2013, 01:17
Александр Цыганков: «Возглавить любимые «Крылья» – большая честь и ответственность»

Александр Цыганков: «Возглавить любимые «Крылья» – большая честь и ответственность»

Новый наставник «Крыльев Советов» Александр Цыганков признался, что возглавить любимый клуб для него большая честь.

Александр Цыганков, главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов»:
- Действительно, чувства переполняют, столько лет отдать любимой команде и возглавить её - большая честь и ответственность перед 

30 августа 2013, 02:37
«Крылья Советов» получат за трех футболистов 10 млн евро

«Крылья Советов» получат за трех футболистов 10 млн евро

Илья Максимов, Гия Григалава и Бенуа Ангбва перейдут из «Крыльев Советов» в «Анжи» вслед за Гаджи Гаджиевым. Напомним, экс-наставник самарской команды уехал в Махачкалу в начале августа. Информацию о переходе футболистов руководство клуба подтвердило сегодня на пресс-конференции, посвященной назначению нового 

29 августа 2013, 06:31
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