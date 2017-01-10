"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника О возможных трансферах и предстоящих сборах "ТЕРРЕ" рассказал зам. генерального директора клуба Зураб Циклаури.

7 января футболисты пройдут медицинское обследование в Москве и через 2 дня отправятся в Турцию. Там запланировано проведение двух сборов. Третьи пройдут в Испании. К слову, …