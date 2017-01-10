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У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца
Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» …
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10 января 2017, 11:34
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Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»
Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в …
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30 декабря 2016, 03:05
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Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»
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28 декабря 2016, 12:10
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"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника
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7 декабря 2016, 06:29
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"Крылья Советов" уходят на каникулы
Футболисты самарских "Крыльев советов" уходят на каникулы. Накануне в заключительном туре чемпионата России они сыграли вничью с "Краснодаром" - 1:1. Ранее самарцы на своем стадионе разгромили "Томь" и московский "Спартак".
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6 декабря 2016, 11:43
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче РФПЛ - видео
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2 декабря 2016, 09:46
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В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»
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1 сентября 2016, 04:23
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Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»
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3 августа 2016, 06:45
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СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн
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30 июня 2016, 04:00
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Самарские чебуреки помогли стать футболистом игроку «Зенита»
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16 июня 2016, 12:31
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Футбольный клуб "Крылья Советов" могут покинуть сразу два игрока
Так, столичный Спартак" интересуется 25-летним защитником Ибрагимом Цаллаговым, сообщает sport-express.ru. "Не исключено, что переход может состояться летом", - пишет издание. 25-летний защитник провел за "Крылья" в текущем сезоне 27 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
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27 апреля 2016, 10:02
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Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в Саранске 20 марта
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15 марта 2016, 10:05
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Йоан Молло принес "Крыльям Советов" награду ФИФА
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14 октября 2015, 03:33
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Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»
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8 октября 2015, 01:26