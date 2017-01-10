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«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

У главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко хотят отнять зарплату за 3 месяца

Футбольный клуб «Урал» потребовал со своего бывшего главного тренера Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов», три месячных зарплаты. Руководство команды из Екатеринбурга считает, что Скрипченко «за их спиной провел переговоры с самарцами и бросил свой клуб». Дарить деньги тренеру «Урал» 
10 января 2017, 11:34
Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Футболист самарских «Крыльев» ушел в «Зенит»

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, контракт Ибрагима Цаллагова с «Зенитом» рассчитан на 3,5 года. Российский защитник стал третьим новичком питерцев в зимнее трансферное окно. Напомним, ранее озвучивалась трансферная сумма в 300 тысяч евро. Соглашение с самарским клубом истекало в 

30 декабря 2016, 03:05
Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Дмитрий Шляхтин назвал зарплаты футболистов ФК «Крылья Советов»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько получают игроки ФК «Крылья Советов» и главный тренер клуба.

- Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в 

28 декабря 2016, 12:10

"Крылья Советов" во время зимнего перерыва могут продать Молло и купить центрального защитника

О возможных трансферах и предстоящих сборах "ТЕРРЕ" рассказал зам. генерального директора клуба Зураб Циклаури.
7 января футболисты пройдут медицинское обследование в Москве и через 2 дня отправятся в Турцию. Там запланировано проведение двух сборов. Третьи пройдут в Испании. К слову, 

7 декабря 2016, 06:29

"Крылья Советов" уходят на каникулы

Футболисты самарских "Крыльев советов" уходят на каникулы. Накануне в заключительном туре чемпионата России они сыграли вничью с "Краснодаром" - 1:1. Ранее самарцы на своем стадионе разгромили "Томь" и московский "Спартак".
По руководством нового тренера Вадима Скрипченко "Крылья" поднялись с последнего, 

6 декабря 2016, 11:43
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче РФПЛ - видео

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в матче РФПЛ - видео

В Сети появилось видео лучших моментов матча «Крылья Советов» - «Спартак». Московские футболисты разгромно проиграли самарцам в выездном матче 16-го тура чемпионата РФПЛ. Игра проходила при 10-градусном морозе. «Крылья» забили в ворота гостей четыре мяча, футболисты из столицы – ни 

2 декабря 2016, 09:46
В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

В Самаре утвержден основной состав ФК «Крылья Советов»

Любимец самарской публики, французский полузащитник Йоан Молло (на фото) проведет в «Крыльях Советов» ближайшие три года. Соглашение с хавбеком достигнуто на флажке трансферной кампании, которая для клубов Премьер-лиги завершилась 1 сентября. В прошлом сезоне 27-летний футболист играл в Самаре на 
1 сентября 2016, 04:23
Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Йоан Молло не будет играть за «Крылья Советов»

Молло в «Крыльях» не будет. О судьбе иностранного футболиста поведал министр спорта Cамарской области Дмитрий Шляхтин. Стоимость игрока 1,2 миллиона евро. При этом «Краснодар» предлагал Йоану Молло контракт с годовой зарплатой в 1,5 миллиона Евро в год. При этом полузащитник 

3 августа 2016, 06:45
СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн

СМИ: Прибыль «Зенита» от перехода Халка составила около €45 млн

29-летний бразильский нападающий сегодня официально стал игроком китайского клуба.
30 июня 2016, 04:00
Самарские чебуреки помогли стать футболистом игроку «Зенита»

Самарские чебуреки помогли стать футболистом игроку «Зенита»

26-летний Артур Юсупов вырос на самарских чебуреках. 
16 июня 2016, 12:31
Футбольный клуб

Футбольный клуб "Крылья Советов" могут покинуть сразу два игрока

Так, столичный Спартак" интересуется 25-летним защитником Ибрагимом Цаллаговым, сообщает sport-express.ru. "Не исключено, что переход может состояться летом", - пишет издание. 25-летний защитник провел за "Крылья" в текущем сезоне 27 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Также «Крылья» могут потерять 

27 апреля 2016, 10:02
Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в Саранске 20 марта

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» пройдет в Саранске 20 марта

Свой второй «домашний» матч 2016 года в рамках чемпионата Российской футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» снова проведут не в Самаре. Игру с санкт-петербургским клубом «Зенит» перенесли в Саранск (Мордовия). Такое решение принято совместной комиссией РФПЛ и РФС. Одна из причин – 
15 марта 2016, 10:05
Йоан Молло принес

Йоан Молло принес "Крыльям Советов" награду ФИФА

Федерация отметила самарский клуб за самый быстрый трансфер. Напомним, Йоан Молло перешёл в КС на правах аренды из французского "Сент-Этьена". Сделка была проведена всего за 18 часов, после чего 26-летний полузащитник прибыл в Самару.
Первый матч за "крылышки" Молло провел 
14 октября 2015, 03:33
Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин не готов играть за "Кубань" против "Зенита". Краснодарская команда будет принимать питерцев на своём домашнем стадионе 17 октября. Интригу встрече добавляет возможное участие в ней бывшего полузащитника бело-голубых и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина. Этим летом он на год подписал 
8 октября 2015, 01:26
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