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«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева

Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.

Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. 
22 октября 2018, 04:08
В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров

На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился  главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.

Подробности мероприятия -  в выпусках новостей 
22 октября 2018, 01:00
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. 

5 октября 2018, 04:35
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

3 октября в Доме футбола прошла жеребьевка, в которой определились места проведения поединков 1/8 финала Кубка России. По ее итогам «Крылья Советов» и «Краснодар» будут бороться за путевку в четвертьфинал на стадионе «Самара Арена».

Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября 

3 октября 2018, 02:15
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

В Самаре в среду, 4 апреля, «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 1/4 Кубка России по футболу. По ходу игры москвичи вышли вперед и примерно за 15 минут до финального свистка «Крылья Советов» проигрывали со счетом 0:3. Забили Зе Луиш, 
5 апреля 2018, 09:42
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в 

15 февраля 2018, 01:28
В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с лидером чемпионата РФПЛ

В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с лидером чемпионата РФПЛ

Футболисты «Крыльев Советов» сыграли вничью с лидерами чемпионата России. В субботу на стадионе «Металлург» самарцы разошлись миром с командой «Краснодар». На четвертой минуте матча после передачи Джанни Бруно, которого болельщики признали лучшим на поле, отличился Милан Родич. В начале второй 

15 августа 2016, 02:04
В Краснодаре пьяная дама повредила 17 легковушек при попытке припарковаться

В Краснодаре пьяная дама повредила 17 легковушек при попытке припарковаться

Курьез  в одном из жилых дворов Краснодара случился в праздничный день, 23 февраля. Видимо, уже отметив это событие, молодая дама в состоянии сильного алкогольного опьянения пыталась припарковать свой автомобиль Chevrolet около дома 49 по ул. Промышленной. Сделать это ей «мешали» 
24 февраля 2016, 05:01
«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в Самаре – 0:4

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в Самаре – 0:4

«Крылья Советов» потерпели в воскресенье на стадионе «Металлург» в Самаре сокрушительное поражение. Соперничать с футболистами "Краснодара" на равных удавалось только по 10 минут в каждом тайме. Все остальное время гости играли лучше. В итоге поражение со счетом 0:4. При этом 
2 ноября 2015, 11:44
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