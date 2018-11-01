1 ноября самарские «Крылья Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу принимали «Краснодар». Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Счет открыли волжане на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку – 1:0. На 76-й минуте гости отыгрались, благодаря голу Классона, который он забил в пустые ворота.
В основное время победителя выявить не удалось. Все разрешилось во втором экстра-тайме. У краснодарцев индивидуальным мастерством у гостей блеснул Иван Игнатьев – 1:2.
Наставник «Крыльев» Миодраг Божович назвал поражение своей команды незаслуженным.
«Это был второй матч, который мы незаслуженно проигрываем. Сегодня у нас было много хороших моментов, но мы забили всего один мяч. Должны были больше. Потом мы пропустили и уступили. Мне жалко игроков. Они сражались, но незаслуженно проиграли», - пояснил черногорский специалист.
|
«Крылья Советов» определились с наказанием для Евгения Башкирова и Георгия Тигиева
Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов рассказал, какая мера взыскания ожидает полузащитника Георгия Тигиева и защитника Евгения Башкирова. Они будут подвергнуты финансовому наказанию, сообщает Спорт-Экспресс.
Напомним, футболисты были остановлены сотрудниками полиции в конце позапрошлой недели. …
|
22 октября 2018, 04:08
|
В Самаре проходит семинар для молодых футбольных тренеров
На стадионе «Металлург» проходит семинар для молодых самарских тренеров по футболу. Свыше 30 специалистов готовятся сдавать экзамен на категорию.
Своими соображениями о перспективах российских футболистов поделился главный тренер ПФК «Крылья Советов» Миодраг Божович.
Подробности мероприятия - в выпусках новостей …
|
22 октября 2018, 01:00
|
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»
5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. …
|
5 октября 2018, 04:35
|
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
|
5 октября 2018, 12:50
|
Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»
|
3 октября 2018, 02:15
|
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
|
24 августа 2018, 03:09
|
«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России
|
5 апреля 2018, 09:42
|
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре
Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.
Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха …
|
6 марта 2018, 08:43
|
В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск
|
15 февраля 2018, 01:28
|
В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с лидером чемпионата РФПЛ
|
15 августа 2016, 02:04
|
В Краснодаре пьяная дама повредила 17 легковушек при попытке припарковаться
|
24 февраля 2016, 05:01
|
«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» в Самаре – 0:4
|
2 ноября 2015, 11:44