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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 ноября 2017г 
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Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

Загрузка «Самара Арены» будет зависеть от ФК «Крылья Советов»

На загрузку стадиона «Самара Арена» после ЧМ-2018 будут влиять успехи самарской команды «Крылья Советов», отметил врио губернатора 63-го региона Дмитрий Азаров во время встречи с главой Минспорта РФ.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Дмитрий Азаров и министр спорта России Павел 
3 ноября 2017, 04:00
Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров и Андрей Тихонов обсудили перспективы «Крыльев Советов»

Глава 63-го региона Дмитрий Азаров впервые лично встретился c главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым. О необходимости этого визита ранее неоднократно упоминал наставник самарской команды. Стороны обсудили сложную ситуацию в клубе и перспективы в борьбе за путевку в 

2 ноября 2017, 04:39
Объявлен слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018

Объявлен слоган финальной жеребьевки ЧМ-2018

Международная федерация футбола назвала слоган жеребьевки финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Это будет фраза «Смотри, как сойдутся звезды». «Слоган идеально обыгрывает идею судьбы команд, которая определится, когда путь к заветному трофею будет открыт», - говорится в пресс-релизе ФИФА. Церемония 

2 ноября 2017, 03:52
В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре

В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре

Матч четвертьфинала кубка России по футболу между клубами «Крылья Советов» и «Спартак» пройдет в Самаре на поле стадиона «Металлург». Место проведения игры стало известно после жеребьевки в московском Доме футбола. Она потребовалась, так как «Крылья», и «Спартак» одинаковое количество матчей 

1 ноября 2017, 07:02
Фанаты «Крыльев Советов» арестованы за сожжение шарфа ФК «Рубин»

Фанаты «Крыльев Советов» арестованы за сожжение шарфа ФК «Рубин»

Ново-Савиновский мировой суд города Казани арестовал на 12 суток болельщика самарских «Крыльев Советов» за сожжение шарфа футбольного клуба «Рубин». Инцидент случился 25 октября, в день проведения матча 1/8 финала Кубка России между этими командами. 29-летний житель Новокуйбышевска демонстративно поджег клубную 
31 октября 2017, 09:07

"Крылья Советов" обыграли "Томь" - 2:0

Сегодня, 17 мая, в матче 29-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" в гостевом матче уверенно обыграли "Томь" со счетом 2:0.
 
Если в матче с "Зенитом" самарцы пропустили уже на первой минуте, то в Томске, наоборот, забили быстрый гол. 

17 мая 2017, 08:16
Первый в РФ центр робототехники открылся в Томске

Первый в РФ центр робототехники открылся в Томске

В пятницу, 10 июня в Томске, на территории особой экономической зоны, открыли первый в РФ филиал ФПИ (фонд перспективных исследований). Как рассказал губернатор области Сергей Жвачкин, открытие Сибирского Центра робототехники стало результатом честной борьбы и труда, но отнюдь не благодаря 

10 июня 2016, 03:44
Причиной убийства матерью сына-первоклассника стали ошибки в его тетради

Причиной убийства матерью сына-первоклассника стали ошибки в его тетради

Чудовищная трагедия произошла в минувшее воскресенье, 7 февраля, в Томске. Плохо сделанное домашнее задание стоило семилетнему мальчику жизни. Его мать, впав в гнев из-за ошибок в тетради сына,  избила его до смерти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Матери-убийце может грозить 
9 февраля 2016, 07:37
Томские ученые создали 3D-принтер для трёхмерной печати имплантатов

Томские ученые создали 3D-принтер для трёхмерной печати имплантатов

О новых разработках рассказали в Томском политехническом университете. Местные ученые придумали специальные биосплавы, из которых с помощью специально созданного 3D-принтера можно печатать имплантаты - они будут идеально сращиваться с костями.  

В основе биосплава – титан и ниобий. Имплантаты 
21 декабря 2015, 02:36
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