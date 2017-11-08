В среду, 8 ноября, футболисты «Крыльев Советов» на выезде провели матч 22-го тура первенства ФНЛ. Самарцы в Томске встретились с местным клубом «Томь».
Единственный гол в игре – в ворота «КС» - был забит на 21-й минуте. Евгений Конюхов пропустил мяч, отправленный Александром Соболевым головой с расстояния десяти метров, сообщили в пресс-службе ФК «Крылья Советов». Во второй половине игры с поля удалили игрока самарской команды Дениса Ткачука – он получил вторую желтую карточку. Итог встречи: поражение «КС» со счетом 0:1 в пользу «Томи».
В воскресенье, 12 ноября, в Самаре «Крылья Советов» будут принимать «Химки».
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