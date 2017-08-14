«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России В четверг, 29 октября, футболисты «Крыльев Советов» провели в Самаре кубковый матч. В рамках одной восьмой финала на стадионе «Металлург», на трибунах которого, несмотря на ненастье, собралось около 5000 зрителей, самарцы встречались с московским «Динамо». Владея игровым преимуществом на тяжелом …