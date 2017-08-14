Встреча лидеров ФНЛ «Крыльев Советов» и петербургского «Динамо», привлекла на «Металлург» больше 7 тысяч болельщиков - рекорд посещаемости в нынешнем сезоне. Самарцы вышли как никогда заряженными на борьбу, и с первых минут заперли гостей на их половине поля. Итогом давления стал гол Азера Алиева, который из-за положения «вне игры» был отменен. Дальше ход матча на поле продолжали контролировать подопечные Андрея Тихонова. Редкие выпады гостей легко прерывал голкипер Евгений Конюхов. Впрочем, до перерыва несмотря на острейшие моменты, в частности у Сергея Корниленко и Георгия Зотова счет так и не был открыт. Но преимущество было столь значительным, что Андрей Тихонов сумел в перерыве найти минуту, что раздать автографы юным фанатам. Во втором тайме оно стало еще ощутимей. И на 53 минуте воплотилось в аккуратный удар Георгия Зотова – 1:0. Второй мяч в сетку ворот «Динамо» за четыре минуты до финального свистка отправил Срджан Мияйлович. Сербский легионер самарцев отличился на 86-й минуте блестящим ударом метров с двадцати. Для него этот гол стал уже вторым в последних двух матчах. Закономерность исхода борьбы признали наставники обеих команд.
Александр Точилин, главный тренер ПФК «Динамо» г. Санкт-Петербург:
- Силенок может где-то не хватает - в других играх хватало. Тут еще надо все-таки отталкиваться, что против нас играли «Крылья», команда, которую многие, да, я думаю и вы уже, видите в следующем сезоне в Премьер-лиге, нам пока тяжело играть на таких скоростях.
Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:
- Нам нужно время, но мы тренируемся, мы потихонечку, мне кажется, начинаем понимать друг друга. Мы местами смотрелись неплохо, у нас неплохие моменты и с «Шинником» были. Думаю, что «Динамо», Санкт-Петербург, одна из самых играющих команд. Может быть, поэтому и интересно было смотреть со стороны - и мы играли, и они играли.
Эта победа стала для «Крыльев» четвертой подряд и позволила единолично возглавить турнирную таблицу футбольной национальной лиги. Следующим испытанием станет гостевой поединок против «Тюмени», который пройдет в субботу.
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