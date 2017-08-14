12
12
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     8888888                  .d88888b.    d888     .d8888b.  
                       888                   d88P" "Y88b  d8888    d88P  Y88b 
                       888                   888     888    888    888    888 
  .d8888b  88888b.     888    888  888  888  888     888    888    888        
 d88P"     888 "88b    888    888  888  888  888     888    888    888        
 888       888  888    888    888  888  888  888 Y8b 888    888    888    888 
 Y88b.     888 d88P    888    Y88b 888 d88P  Y88b.Y8b88P    888    Y88b  d88P 
  "Y8888P  88888P"   8888888   "Y8888888P"    "Y888888"   8888888   "Y8888P"  
           888                                      Y8b                       
           888                                                                
           888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

«Крылья Советов» вышли на первое место ФНЛ

«Крылья Советов» вышли на первое место ФНЛ

Самарский ФК «Крылья Советов», в этом году собирающийся вернуться в элиту российского футбола, 13 августа провел на «Металлурге» поединок против санкт-петербургского «Динамо». Соперники, в преддверии очной встречи, делили первую строчку в турнирной таблице. Неудивительно, что на трибунах «Металлурга» собралось рекордное 

14 августа 2017, 12:11
Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»

Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу восьмого тура первенства ФНЛ - с питерским «Динамо». Во вчерашнем тренировочном занятии принял участие голкипер Гиорги Лория, прибывший в Самару после операции в Германии. Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет на стадионе «Металлург» 
11 августа 2017, 12:56
Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию

Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию

Сербского полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, по данным портала championat.com, отдадут в «Црвену Звезду» - на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
 
В нынешнем сезоне ФНЛ 23-летний серб сыграл 
10 августа 2017, 09:07
Поездка в поселок Караваево для «Крыльев Советов» оказалась удачной

Поездка в поселок Караваево для «Крыльев Советов» оказалась удачной

В среду, 9 августа, «Крылья Советов» провели на выезде матч седьмого тура первенства ФНЛ против ярославского «Шинника». Самарцы смогли победить.

Из-за реконструкции стадиона в Ярославле игру организовали на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области.  Счет в первой половине встречи открыли 

10 августа 2017, 11:02
«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России

«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России

В четверг, 29 октября, футболисты «Крыльев Советов» провели в Самаре кубковый матч. В рамках одной восьмой финала на стадионе «Металлург», на трибунах которого, несмотря на ненастье, собралось около 5000 зрителей, самарцы встречались с московским «Динамо». Владея игровым преимуществом на тяжелом 
30 октября 2015, 01:42
В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0

В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0

«Крылья Советов» не сумели преодолеть сезонное проклятие московских команд - самарцы вновь не забили в ворота столичного клуба. Поединок против «Динамо» собрал накануне в Самаре на трибунах стадиона «Металлург» около 16 тысяч зрителей, но завершился вничью 0:0. Изюминкой противостояния стало 
28 сентября 2015, 12:52
«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

"Крылья Советов" сыграли вничью с московским "Динамо" в матче 10-го тура премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Самаре на «Металлурге», завершилась со счетом 0:0.
 
Хозяева поля доигрывали в меньшинстве, так как на 83-ей минуте за вторую желтую карточку с поля был 
27 сентября 2015, 06:38
Общественную организацию «Динамо» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Общественную организацию «Динамо» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сегодня, 20 июля, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. Согласно материалам дела, в 2013–2014 годах у «Динамо» был долг по налогам свыше 12 миллионов рублей.

Налоговая инспекция приостановила операции по банковскому счету организации. Чтобы избежать принудительного взыскания, первый 
20 июля 2015, 05:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна