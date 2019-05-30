Несколько часов остается до начала матча между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом». Первую игру за право выступать в РПЛ самарцы проведут на выезде на стадионе, построенном специально к чемпионату мира по футболу.
На трибунах арены соберутся около 20 тысяч зрителей. 200 человек будут поддерживать «КС».
На предматчевом совещании было решено, что «Крылья» выйдут на поле в белой форме, а «Нижний Новгород» в синей.
Матч начнется в 20:00 по самарскому времени.
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