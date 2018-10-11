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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу Госжилинспекции Самарской области задержали на 3 дня

Главу региональной Госжилинспекции Андрея Абриталина задержали на три дня. В течение этого срока следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что в отношении высокопоставленного чиновника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
11 октября 2018, 12:27
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне

В среду вечером, 10 октября, произошел пожар в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях в 21:36. По адресу на улице Яшина выехали 11 сотрудников оперативного ведомства и 3 единицы техники. Позже 
11 октября 2018, 12:14
Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Министром образования Самарской области стал Виктор Акопьян

Стало известно, что на должность министра образования и науки Самарской области распоряжением губернатора Дмитрия Азарова назначен главный редактор издательства «Просвещение» Виктор Акопьян. В четверг, 11 октября, вице-губернатор Александр Нефедов представил коллективу ведомства нового руководителя. 
 
Сейчас ему 41 год, в 1999 году 
11 октября 2018, 11:55
У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира 
11 октября 2018, 10:33
Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста

В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, 
9 октября 2018, 02:43
Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Для «Самара Арены» сделают канализацию за 245,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил электронный аукцион на строительство системы сбора поверхностных сточных вод с площадки стадиона «Самара Арена». Начальная цена контракта составляет 245,5 млн рублей. Заявки от желающих стать исполнителями работ принимаются до 22 октября, а сам аукцион пройдет 29 
9 октября 2018, 09:06
Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого 
8 октября 2018, 01:09
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле

В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» сражались за победу с московским «Динамо». Хозяева поля смогли выиграть со счетом 1:0. Единственный гол команда забила на 51-й минуте. Георгий Зотов обыграл на правом фланге Константина Рауша и сделал 
6 октября 2018, 05:21
В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

В блогах: послание Тихонову от Виктора Развеева

Экс-президент самарских "Крыльев Советов" Виктор Развеев опубликовал в "Фейсбуке" послание покинувшему сегодня расположение клуба Андрею Тихонову. "Уважаемый Андрей Валерьевич! - пишет Развеев. - От имени болельщиков и ветеранов клуба примите наши ИЗВИНЕНИЯ за то, что ничем не смогли помочь 
6 октября 2018, 04:20
Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября. 
 
- Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, 
5 октября 2018, 03:28
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