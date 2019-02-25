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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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Небольшой снег и морозы: какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни
В начале новой рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять область повышенного атмосферного давления. Сохранится морозная погода, существенные осадки не прогнозируют. В понедельник, 25 февраля, облачно, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха составит -5, -10. В ночь …
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25 февраля 2019, 09:02
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РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов"
РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов".
Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты РФС по разрешению споров. Какие претензии возникли у экс-главного тренера самарского клуба Андрей Тихонова к своему бывшему работодателю, не уточняется. Тихонову отказали рассматривать …
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24 февраля 2019, 03:44
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Ночной пожар в Сызрани: 13 человек спасли
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24 февраля 2019, 11:26
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В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры
6 марта в драматическом театре «Колесо» в Тольятти в рамках проекта «Театр ради театра» запланирована премьера спектакля «В ожидании чуда» в постановке Олега Сивко. Начало в 19:00. Спектакль представляет театральный клуб «Лига премьер», в который входят бизнесмены, руководители, члены попечительского …
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24 февраля 2019, 10:27
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В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков
В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков. Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский …
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22 февраля 2019, 02:17
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«Крылья Советов» улетели на заключительный сбор в Белек
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18 февраля 2019, 07:42
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Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
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13 февраля 2019, 08:07
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