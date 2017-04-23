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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли

«Крылья Советов» в двадцать третьем туре впервые добились выездной победы в текущем чемпионате Российской футбольной Премьер-лиги. Успех в Каспийске в поединке с прямым конкурентом, «Анжи», вернул самарцев в борьбу за позицию, которая позволит сохранить место в элите отечественного футбола без 
17 апреля 2017, 11:11
Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС

Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС

12 апреля контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко.
12 апреля 2017, 06:31
«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре

«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре

«Крылья Советов» впервые забили на своем поле в этом году, выдав результативный матч против шестой команды Российской футбольной Премьер-лиги - пермского «Амкара». 

«Крылья Советов» пропустили первый мяч уже на восьмой минуте встречи. Столько же им потребовалось, чтобы отыграться - Джанни Бруно 

10 апреля 2017, 01:11
Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

«Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз.

Голкипер 

3 апреля 2017, 10:56
РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». 
15 марта 2017, 02:54
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что  купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает 
9 марта 2017, 04:59
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти

В среду, 21 сентября, в парке имени 50-летия Октября на Металлурге в озере выловили гигантского сома с чудо-рыбой в пасти, сообщает портал «ПроГород-Самара». Крупную рыбу в воде заметили сотрудники парка. Гиганта достали. Это оказался мертвый сом весом примерно 15 килограммов. 

23 сентября 2016, 03:13
В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»

Волжское дерби, которое состоялось в воскресенье, 15 мая, на самарском стадионе «Металлург», не позволило однозначно ответить на вопрос - кто сильнее, «Крылья Советов» или казанский «Рубин». Соседи по турнирной таблице РФПЛ в предпоследнем туре сезона разошлись миром из-за курьезного пенальти 

16 мая 2016, 11:07
«Крылья Советов» в Казани проиграли «Рубину»

«Крылья Советов» в Казани проиграли «Рубину»

496 минут без голов. «Крылья Советов» не могут забить уже больше месяца. 
9 ноября 2015, 11:01
В Самаре «Крылья Советов» начали подготовку к выездному матчу с «Рубином»

В Самаре «Крылья Советов» начали подготовку к выездному матчу с «Рубином»

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» готовятся к матчу с казанским «Рубином». Основной состав тренировался на втором поле "Металлурга", резервисты занимались на клубной базе. В пятницу молодежная команда автобусом отправится в Казань, где 7 ноября сыграет с дублем «Рубина». Основной состав 
5 ноября 2015, 11:40
ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»

ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»

Сайт ФК «Крылья Советов» сообщает, что футболисты из саранского клуба «Мордовия» проведут в Самаре свой второй «домашний» матч. Он состоится на стадионе «Металлург» в рамках седьмого тура чемпионата РФПЛ в воскресенье, 30 августа. Соперником «Мордовии» будет ФК «Рубин» (Казань). Болельщики 
28 августа 2015, 12:04
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