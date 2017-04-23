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Тренера «Крыльев Советов» дисквалифицировали, и самарцы выиграли
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17 апреля 2017, 11:11
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Скандал и ненормативная лексика: наставник «Крыльев» предстанет перед дисциплинарным комитетом РФС
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12 апреля 2017, 06:31
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«Крылья Советов» прижали «Амкар»: Гаджи Гаджиев о матче в Самаре
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10 апреля 2017, 01:11
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Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2
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3 апреля 2017, 10:56
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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». …
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15 марта 2017, 02:54
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Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе
Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает …
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9 марта 2017, 04:59
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0
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1 декабря 2016, 10:47
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В озере на Металлурге выловили гигантского сома с южноамериканской рыбой в пасти
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23 сентября 2016, 03:13
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В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Рубином»
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16 мая 2016, 11:07
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«Крылья Советов» в Казани проиграли «Рубину»
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9 ноября 2015, 11:01
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В Самаре «Крылья Советов» начали подготовку к выездному матчу с «Рубином»
Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» готовятся к матчу с казанским «Рубином». Основной состав тренировался на втором поле "Металлурга", резервисты занимались на клубной базе. В пятницу молодежная команда автобусом отправится в Казань, где 7 ноября сыграет с дублем «Рубина». Основной состав …
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5 ноября 2015, 11:40
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ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»
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28 августа 2015, 12:04