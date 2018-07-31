31 июля клуб «Крылья Советов» проведет свой первый матч в новом сезоне чемпионата России по футболу. Так вышло, что серебряному призеру первенства ФНЛ придется держать экзамен перед серебряным призером прошедшего чемпионата РФПЛ – московским ЦСКА.
Вполне понятно, что фаворитом предстоящей встречи считаются столичные футболисты. Пока разница в классе слишком очевидна. Однако говорить о том, что в матче совсем нет интриги, тоже неправильно. Перед началом сезона из ЦСКА ушли несколько ключевых игроков. Кроме того, не нужно забывать, что «Крылья» могут рассчитывать на поддержку «двенадцатого игрока» - своих болельщиков. Перед игрой, которая состоится на стадионе «Самара Арена», в продажу выпустили более 30 тысяч билетов. Они были выкуплены все, без остатка. Подобной поддержки у волжан не было уже много времени, и это может заставить их подбросить пару сюрпризов титулованному сопернику.
Как уже сказано выше, желающих посмотреть матч оказалось больше, чем мест на трибунах стадиона. Специально для тех, кто не сможет насладиться игрой лично, мы будем вести прямую текстовую онлайн-трансляцию. Наше вещание начнется в 19:00 по самарскому времени, а сам футбольный поединок стартует в 20:00.
|
Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки
В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.
Конфликт разгорелся …
|
30 июля 2018, 04:24
|
Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.
Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и …
|
30 июля 2018, 01:43
|
В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
|
24 июля 2018, 01:44
|
«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым
Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».
За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где …
|
18 июля 2018, 02:32
|
«Крылья Советов» завершают сбор в Австрии
Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие …
|
18 июля 2018, 12:54
|
Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги
|
18 июля 2018, 07:24
|
31 июля «Крылья Советов» проведут первый матч чемпионата России против ЦСКА
|
9 июля 2018, 01:43
|
Бассейны ЦСКА в Самаре закроют на ремонт до осени
В Самаре бассейны ЦСКА закроют на ремонт. Открытый бассейн прекратит работу с 1 июня. Еще через месяц, с 1 июля, перестанут пускать в закрытый бассейн, а также тренажерный зал, передает 63.ru. По словам представителей администрации спортобъекта, будут проведены профилактические …
|
25 мая 2018, 02:13