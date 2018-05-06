6
38
54
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37 тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Игра обещает быть рекордной по посещаемости для «Крыльев». Все 40 с лишним тысяч билетов уже раскуплены. Желающих 

4 мая 2018, 02:51
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе 
3 мая 2018, 04:28
«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

2 мая футболисты самарских «Крыльев Советов» играли на выезде с волгоградским «Ротором». Матч проходил в рамках 36-го тура первенства ФНЛ.

Счет был открыт уже на 14-й минуте. Дмитрий Ятченко сделал прострел в штрафную хозяев. Руслан Абазов попытался парировать удар в падении, 

3 мая 2018, 09:02
«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Без всяких сомнений, 28 апреля 2018 года станет одним из знаковых дней в истории самарского футбола. В этот субботний вечер на новом стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч, в котором сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Вокруг строительства спортивного 

28 апреля 2018, 10:02
Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин не готов играть за "Кубань" против "Зенита". Краснодарская команда будет принимать питерцев на своём домашнем стадионе 17 октября. Интригу встрече добавляет возможное участие в ней бывшего полузащитника бело-голубых и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина. Этим летом он на год подписал 
8 октября 2015, 01:26
«Кубань» проиграла в Самаре «Крыльям Советов» 0:3 из-за «детских ляпов»

«Кубань» проиграла в Самаре «Крыльям Советов» 0:3 из-за «детских ляпов»

«Крылья Советов» одержали первую за 2,5 года крупную победу в рамках Российской футбольной Премьер-лиги и впервые выиграли на своем поле в нынешнем чемпионате. Белорусские легионеры самарской команды оказались сильнее недавних звезд российского футбола из краснодарской «Кубани».

Имена в футбол 
25 августа 2015, 01:27
«Крылья Советов» разгромили «Кубань» со счетом 3:0 в Самаре

«Крылья Советов» разгромили «Кубань» со счетом 3:0 в Самаре

Футболисты «Крыльев Советов» в понедельник, 24 августа, одержали первую домашнюю победу в сезоне. Накануне самарцы в рамках шестого тура чемпионата РФПЛ - 2015/2016 принимали на стадионе «Металлург» команду «Кубань» из Краснодара. За встречей с трибун «Металлурга» наблюдали более 14 тысяч 
25 августа 2015, 09:19
«Кубань» разгромила «Крылья Советов» в молодежном первенстве в Самаре

«Кубань» разгромила «Крылья Советов» в молодежном первенстве в Самаре

Встреча молодежных составов футбольных клубов «Крылья Советов» и «Кубань», состоявшаяся в Самаре в воскресенье, 23 августа, завершилась поражением хозяев. Самарские резервисты уступили гостям со счетом 2:5. Встреча основных составов состоится сегодня, 24 августа, на стадионе «Металлург». Матч начнется в восемь 
24 августа 2015, 12:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх