Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе … В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе