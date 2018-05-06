6 мая 2018 года, несомненно, войдет в историю самарского футбола. Матч «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» обещает быть самым посещаемым для волжского клуба. Вторая тестовая игра будет проходить с полной загрузкой трибун, и все 40 с лишним тысяч билетов на нее уже распроданы.
Важность «предстоящего» матча для «Крыльев» переоценить сложно. Десятки тысяч любителей футбола придут на стадион, чтобы увидеть их победу. Кроме того, команда должна обязательно выиграть, чтобы гарантированно сохранить за собой второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ. Оно позволит команде выйти в РФПЛ напрямую, без необходимости проходить через стыковые встречи.
При этом, для краснодарской «Кубани» предстоящая игра уже ничего не решает. Команда твердо закрепилась в середине турнирной таблице. Ей не грозит вылет в более низшую лигу, но и на награды по итогам завершающегося сезона она не претендует.
Желающих посмотреть на второй тестовый матч оказалось гораздо больше, чем способны вместить трибуны «Самары Арены». Специально для тех, кто не сможет присутствовать на игре лично, мы будем вести прямую текстовую трансляцию встречи. Игра начнется в 17:00, но мы запустим вещание около 15:00. Болейте вместе с нами!
15:17Всем доброго дня! Время начинать нашу трансляцию, с вами Александр Кочетов. #террасамара https://t.co/HSTQydoEw6
15:28Напомню, что сегодня будет установлен рекорд посещаемости для «Крыльев» в нынешнем столетии. Больше 40 тысяч зрителей пока ещё не собиралось на трибунах #террасамара
15:30Территория перед стадионом приводится в порядок, но работы много. Кругом полно стройматериалов. Но к ЧМ их уже точно не будет #террасамара https://t.co/b6VXPnzUFI 15:36На всех входах на стадион стоят полицейские. Все сумки проверяются очень дотошно. Все гаджеты, которые имеются при себе, необходимо включать. Знал про это заранее, потому все лишнее заблаговременно оставил дома. Проверка много времени не заняла #террасамара https://t.co/QIqMlzUAKK 15:43Сегодняшний патч посетят несколько бывших тренеров самарской команды. На поле выйдут Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Виктор Карпов, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов, Геннадий Сарычев и Александр Цыганков #террасамара https://t.co/FWa1dIIIUJ
15:44Они совершат круг почета в честь 76-го Дня рождения клуба "Крылья Советов" #террасамара
15:56Скоро главный конкурент самарской команды, красноярский «Енисей» начнёт играть против ярославского «Шинника». О ключевых моментах постараюсь сообщать #террасамара
16:00С журналистами пообщался Гаджи Гаджиев. Первым делом, он поделился впечатлениями от стадиона. По его словам, с «Металлургом» его сравнивать просто нельзя, хотя старая арена достойно отслужила свой срок #террасамара https://t.co/LCpBd4i3FT
16:02При этом, Гаджи Муслимович отметил, что новый стадион является хорошим допингом не только для команды-хозяйки, но и для соперника. Поэтому самарцам предстоит играть с максимальной отдачей, чтобы добиться результата #террасамара
16:06Сложно не согласиться с этим специалистом. Сегодня у волжан тяжелейший матч с точки зрения психологии. 40 с лишним тысяч зрителей будут ждать только одного результата. Ни проигрыша, ни даже ничьей #террасамара
16:08Как отметил ещё один бывший наставник команды Юрий Газзаев, правильная моральная подготовка на игру будет зависеть от мастерства главного тренера #террасамара https://t.co/p2zKaEJLTn 16:49Погода сегодня не подкачала! Солнечно, хорошо! #террасамара https://t.co/LsO4jf86OS 16:52Состав команды "КС": 14 Конюхов, 5 Гаджибеков, 90 Бурлак, 6 Надсон, 2 Башкиров, 9 Чочиев, 10 Алиев, 15 Зотов, 20 Мияйлович, 7 Соболев, 8 Корниленко.
Запасные: 28 Леонов, 4 Таранов, 22 Самодин, 25 Кулик, 42 Тихонов, 64 Ланин, 77 Георгиевский, 87 Бобер. #террасамара https://t.co/SD5gASscMK
16:53"Кубань": 22 Дюпин, 28 Байрыев, 14 Клещенко, 43 Бугаев, 23 Марков, 19 Гай, 77 Лобкарев, 8 Алейник, 10 Маляров, 20 Обухов, 99 Гогниев.
Запасные: 79 Москаленко, 3 Гапон, 31 Завезён, 90 Нурисов, 26 Бендзь. #террасамара
16:55Такого количества людей на трибунах я не видел никогда. Да и не только я #террасамара https://t.co/gJj9CcEtIR 16:58Команды вышли на поле #террасамара https://t.co/Rfip5NjqxM
16:59Подоспели новости с матча «Шинник» - «Енисей». Ярославцы ведут со счетом 1:0 #террасамара
17:02Перед матчем прошла минута молчания в память о погибших в Велико Отечественной войне #террасамара https://t.co/Vy95Etlfco
17:02Игра началась! #террасамара
17:04«Крылья» с первых минут ринулись вперед! Соболев попытался головой втолкнуть мяч в ворота соперников. Но защита на месте #террасамара
17:05Башкиров нанес дальний удар. Дюпин ловит мяч #террасамара
17:07«Крылья» накручивают темп! Крвснодарцы полностью зажаты на своей половине поля #террасамара
17:09Штрафной исполнили самарцы за нарушение на игроке #террасамара https://t.co/AQx3LatwML
17:11Какой момент! Корниленко ворвался в штрафную, отдал мяч Соболеву, но Александр метров с 8 пробил мимо ворот! #террасамара
17:13«Кубань» попыталась провести контратаку, но защита волжан без особых проблем отвела опасность #террасамара
17:15Борьба за мяч завязалась у штрафной «Кубани». Гости ее выигрывают и тут же идут в атаку. Но острого момента создать у них не вышло #террасамара
17:17«Шинник» - «Енисей» 2:0 #террасамара
17:18А вот игра на самарском стадионе пока проходит без забитых мячей #террасамара https://t.co/ayRIQhvuRv
17:20«Крылья» попытались провести затяжную атаку. Соболев направил мяч на Чочиева, он н не успел к снаряду #террасамара
17:22«Кубань» воспользовалась ошибкой защиты волжан. Последовал удар в нижний угол ворот, но мяч мимо прошел #террасамара
17:26Два угловых подряд заработали самарцы. Жаль, но ничего из этого не вышло #террасамара
17:28Несколько успокоилась игра #террасамара https://t.co/Fx4rbk6EOv
17:32Попытка забросить мяч в штрафную закончилась ударом от ворот «Кубани» #террасамара
17:35Алиев сделал прострел во вратарскую, мяч от защитника ''Кубани'' пошел в ворота. Дюпин в последний момент ловит #террасамара
17:38Розыгрыш углового. Мяч почти попал в ворота краснодарцев #террасамара https://t.co/k8HCUWSDcn
17:39Неприятный сюрприз от «Кубани»! Лобкарев ворвался в штрафную и ударил. Мяч летит выше ворот. #террасамара
17:41Алиев получил мяч и ударил с дальней дистанции. Мимо. #террасамара
17:44Открывает счёт Сергей Корниленко!!!!! В падении переправил мяч в сетку #террасамара https://t.co/mEwWxqyzmY
17:451:0! И тут же еще одна атака самарцев. Чочиев ударил метров с 25, но неточно. #террасамара
17:48Перерыв! «Крылья» ведут, настроение прекрасное! #террасамара https://t.co/Pt6HLcYI7Y
17:52По сути, у «Крыльев» теперь на кону возвращение в РФПЛ. Если «Енисей» проиграет «Шиннику», а «КС» не напропускают голов от «Кубани», то второе место по итогам нынешнего сезона ФНЛ будет гарантированно. Но пока радоваться рано. #террасамара
17:57Вы не поверите!!! В последние минуты "Енисей" вырвал ничью у "Шинника"! Счет стал 2:2 буквально на последних секундах матча! #террасамара
18:03Второй тайм стартовал #террасамара https://t.co/KRfYjNXV2e 18:05#террасамара https://t.co/fJhLjSnddU
18:06Опасная атака «Крыльев». Соболев пробил с границы штрафной, но неточно #террасамара
18:09Самарцы очень активно ведут себя на поле. Постоянно доставляют беспокойство защите соперника. Этим выполняются сразу две задачи. Держим краснодарцев подальше от своих ворот и можем увеличить разрыв в счете. #террасамара
18:13Гаджибеков попросил себе замену #террасамара
18:14Корниленко чуть не оформил дубль. Получил мяч от Башкирова, добежал до края штрафной, ударил, но промахнулся #террасамара
18:15Гаджибекова сменил Ланин #террасамара
18:17Успокоилась игра немного #террасамара https://t.co/7LzS5zn3B7 18:19Чочиев исполнил штрафной после нарушения на Алиеве! Чуть ниже полетел бы мяч и был бы верный гол #террасамара https://t.co/3bBu6NuF0a
18:20Замена в составе ''Кубани''. Вместо Лобкарёва вышел Нурисов #террасамара
18:22Соболева сбили, помощь врачей ему потребовалась #террасамара https://t.co/JH08O2e94J
18:24«Крылья» врываются в штрафную гостей. Атака остановлена после того, как судья зафиксировал нарушение со стороны Соболева #террасамара
18:26Марков получил желтую карточку за грубое нарушение на Алиеве #террасамара
18:29Что-то с Чочиевым. На помощь ему вышли врачи. После осмотра игра продолжилась #террасамара
18:33Замена у гостей. Вместо Гогниева на поле вышел Завезён #террасамара
18:35«Кубань» атакует! Но Бвшкиров воремя перехватил мяч #террасамара
18:35Иван Таранов вышел вместо Алана Чочиева #террасамара