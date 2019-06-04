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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники  уверяли, что если клуб вылетит в 
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге

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В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

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Полузащитник «Крыльев» Александр Самедов не будет играть до конца этого сезона

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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

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26 февраля 2019, 08:52
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