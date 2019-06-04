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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента
Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по …
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4 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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Футболисты «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня
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3 июня 2019, 02:51
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»
Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники уверяли, что если клуб вылетит в …
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2 июня 2019, 11:22
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«Крылья» уступили «Нижнему», но удержались в премьер-лиге
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2 июня 2019, 08:57
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В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара …
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31 мая 2019, 10:01
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Полузащитник «Крыльев» Александр Самедов не будет играть до конца этого сезона
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7 мая 2019, 07:55
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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