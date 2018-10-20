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«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское 
15 октября 2018, 06:24
В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

С пятницы, 12 октября, стартовала продажа билетов на матч 12-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом». Игра пройдет 29 октября на стадионе «Самара Арена» в 19:00. Цены на билеты начинаются от 400 рублей.

Купить их можно 
12 октября 2018, 10:54
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

В среду, 10 октября, «Крылья Советов» провели первую тренировку под руководством нового наставника команды Миодрага Божевича.  Напомним, что после победной игры с «Динамо» футболисты получили несколько выходных.

Пока «Крылья» готовятся к новому матчу в неполном составе: в расположении своих 
11 октября 2018, 10:51
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