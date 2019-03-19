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«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

Мужчина, который выпал сегодня с девятого этажа 42 дома по улице Чернореченской, умер в больнице Пирогова в 15:39. Его травмы все же оказались несовместимы с жизнью.

По словам осведомленного источника «ТЕРРЫ», мужчина был трезв, упал с балкона - окна 
19 марта 2019, 05:29
Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков

Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков

В понедельник, 18 марта, приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурором Куйбышевского района областной столицы был назначен Андрей Маслаков. Об этом сообщили в областной прокуратуре.  Андрей Маслаков родился в 1985 году. После окончания в 2007 году Самарского государственного университета состоит 
19 марта 2019, 05:06
Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Стало известно, что трамваи № 22 и № 24 будут ходить до стадиона «Самара Арена». Эта информация была озвучена на заседании комитета по транспорту Самарской губдумы. Сейчас специалисты уже разработали проект, по которому на Московском шоссе сделают стрелку, тогда трамваи, 
19 марта 2019, 04:01
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за нарушения на матче с «Енисеем» в 19-м туре премьер-лиги. Дело в том, что во время игры диктор стадиона по 
18 марта 2019, 09:13
«Крылья Советов» обыграли «Анжи» и покинули зону вылета

«Крылья Советов» обыграли «Анжи» и покинули зону вылета

Победа над терпящим бедствие махачкалинским клубом оказалась, в общем, ожидаемой и предсказуемой, несмотря на то, что самарцы после зимнего укрепления состава еще не привыкли играть с позиции силы с любым соперником. Тем не менее, забив по мячу в каждом тайме, 
16 марта 2019, 08:04
В Самаре будут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»

В Самаре будут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключил соглашение с поклонником команды Никитой Мокробородовым, который изготавливает мыло ручной работы. На одной из встреч с болельщиками он попросил руководство «КС» разрешить ему использовать символику клуба для разработки совместного продукта. Проект представителям «Крыльев» понравился, 
13 марта 2019, 12:15
Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»

Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»

Башня телецентра на улице Советской Армии заиграет новыми красками: ее будут «переодевать» в цвета футбольного клуба «Крылья Советов». 
 
- Подсветка будет меняться за два дня до и после матча команды, а также в день игры, - сообщили представители самарского клуба.
13 марта 2019, 09:21
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

В субботу, 9 марта, «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» красноярский «Енисей». Перед началом встречи погода удивила — началась метель, поднялся ветер. Но, несмотря на капризы стихии, матч, который собрал 9376 зрителей, завершился поражением гостей со счетом 4:0.
10 марта 2019, 08:28
Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая

Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая

Матч 16-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги между футбольными «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть сыгран 3 апреля. Об этом сообщается в твиттере «КС». Это связано с тем, что оренбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка России.

Напомним, футбольный поединок должен был пройти 1 

7 марта 2019, 12:03
Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»

Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»

2  марта футболисты «Крыльев Советов» провели свой первый матч в весенней части чемпионата Российской Премьер-лиги. Соперником волжан по 18-му туру стал московский «Локомотив» - действующий чемпион страны. Игра проходила на выезде.

С самых первых минут игра пошла на встречных 
2 марта 2019, 07:32
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за 

26 марта 2018, 06:14
«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. 

23 марта 2018, 03:16
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
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