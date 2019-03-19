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В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа
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19 марта 2019, 05:29
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Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков
В понедельник, 18 марта, приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурором Куйбышевского района областной столицы был назначен Андрей Маслаков. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Андрей Маслаков родился в 1985 году. После окончания в 2007 году Самарского государственного университета состоит …
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19 марта 2019, 05:06
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Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»
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19 марта 2019, 04:01
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа
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18 марта 2019, 09:13
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«Крылья Советов» обыграли «Анжи» и покинули зону вылета
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16 марта 2019, 08:04
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В Самаре будут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключил соглашение с поклонником команды Никитой Мокробородовым, который изготавливает мыло ручной работы. На одной из встреч с болельщиками он попросил руководство «КС» разрешить ему использовать символику клуба для разработки совместного продукта. Проект представителям «Крыльев» понравился, …
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13 марта 2019, 12:15
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Телебашню в Самаре «раскрасят» в цвета «Крыльев Советов»
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13 марта 2019, 09:21
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«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0
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10 марта 2019, 08:28
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Перенесенный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» может пройти 3 мая
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7 марта 2019, 12:03
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Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»
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2 марта 2019, 07:32
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров
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26 марта 2018, 06:14
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«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре
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23 марта 2018, 03:16
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Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”
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16 февраля 2018, 05:10
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