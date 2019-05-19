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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

В среду, 22 мая, финальный матч Олимп Кубка России собрал 38 018 зрителей на самарском стадионе. Такие цифры назвали в официальном Твиттере Российского футбольного союза. К слову, стадион «Самара Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 
23 мая 2019, 03:44
«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

В среду, 22 мая, из одного из заведений общепита столицы 63-го региона в полицию доставили 54 человека. Их личности были установлены, правоохранители их опросили и отпустили. Проверка началась после того, как поступила жалоба сотрудников кафе на шумное поведение посетителей,
23 мая 2019, 08:42
«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

22 мая на стадионе «Самара Арена» прошел финальный матч Кубка России по Футболу. В нем сошлись московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». По итогам встречи обладателем второго по значимости футбольного трофея страны стала столичная команда. «Локомотив» переиграл «Урал» со счетом 1:0. 
22 мая 2019, 10:29
Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» определились с формой, в которой они сыграют в финале Кубка России по футболу. Железнодорожники выйдут на поле в красно-зеленых комплектах, а их соперники облачатся в форму белого цвета.

Напомним, финал Кубка России пройдет на стадионе «Самара 

22 мая 2019, 02:28
10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару

В среду, 22 мая, 10 тысяч болельщиков поддержат на стадионе «Самара Арена» столичный «Локомотив». Напомним,что уже завтра в Самаре пройдет финальный матч Олимп-Кубка России по футболу. За победу сразятся Локомотив» и екатеринбургский «Урал».Игра начнется в 18:30 по московскому времени, пишет 
21 мая 2019, 04:35
«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно

«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно

Матч на «Самара-Арене» закончился победой более титулованной команды со счетом 1:2.
 
Играли «Крылья Советов» неплохо. На самом деле неплохо. Несмотря на отсутствие системообразующих игроков – Корниленко, Самедова, Джано, Тимофеева. Кто из-за травм, кто из-за условий аренды не мог играть. 
18 мая 2019, 11:09
Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
 
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным 
18 мая 2019, 08:36
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» вышли на матч против грозненского клуба, который стремится в еврокубки, в 

12 мая 2019, 08:53
«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов

«Крылья Советов» продолжают расхлебывать последствия матча с «Уралом», который прошел 25 апреля на стадионе «Самара Арена». Встреча тогда завершилась поражением волжан со счетом 0:1. Некоторые болельщики, наблюдая за проигрышем команды, оказались не в силах сдержать своих эмоций. В итоге в 

7 мая 2019, 10:05
Шесть голов! «Крылья Советов» дали бой будущему чемпиону России

Шесть голов! «Крылья Советов» дали бой будущему чемпиону России

Провальное начало выездного матча против лидирующего в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги питерского клуба не позволило самарским болельщикам хранить надежду на результативный исход поединка. Уже к 35-й минуте «Зенит» вел со счетом 3:0. Дублем отметился Азмун, забивая, как под копирку после 
28 апреля 2019, 08:58
Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами

В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до 
9 марта 2019, 08:48
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать «Енисей». Игра стартует в 15:00. Обслуживать матч будет судейская бригада, состоящая из судьи Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга и 
6 марта 2019, 10:06
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре 

12 февраля 2019, 05:47
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья

6 июня 2018 года, в преддверии празднования Дня России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства Владимира Путина вручил государственные награды жителям Приволжья. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. 
7 июня 2018, 12:08
Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.

Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем 

14 мая 2018, 03:07
С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию

С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию

25 мая вступит в силу указ президента России о регистрации туристов, которые будут отдыхать в Сочи. Особый порядок будет работать до 25 июля. Это нововведение связано с обеспечением безопасности во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. 
8 мая 2018, 08:36
Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 финала Кубка России соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых 
5 апреля 2018, 01:47
«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

В Самаре в среду, 4 апреля, «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 1/4 Кубка России по футболу. По ходу игры москвичи вышли вперед и примерно за 15 минут до финального свистка «Крылья Советов» проигрывали со счетом 0:3. Забили Зе Луиш, 
5 апреля 2018, 09:42
«Крылья Советов» обыграли «Факел» в групповом этапе Кубка ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Факел» в групповом этапе Кубка ФНЛ

13 февраля в рамках второго тура группового этапа Кубка Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» провели поединок с воронежским «Факелом». Большая часть игры прошла под контролем волжан, однако это не обернулось большим количеством забитых мячей. Единственный гол в ворота «Факела» 

13 февраля 2018, 04:42
Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой

Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
17 декабря 2017, 04:16
Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ

Футболисты клуба «Крылья Советов» весной должны сыграть на поле нового стадиона «Самара Арена». Предварительно планируется провести три матча. На 7 апреля намечен матч с командой «Спартак-2», на 15-е – встреча с «Енисеем», на шестое мая – игра с «Кубанью», рассказал 

17 ноября 2017, 07:09
В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На открытии, которое состоялось накануне, собрались около 30 тысяч молодых людей из более чем 180 стран. Это лучшие представители студенчества, достигшие успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
В 

16 октября 2017, 03:17
Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

17-летний экстремал скончался на месте.
8 сентября 2017, 05:24
В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей

Появилась информация об уникальном рабочем месте специально для котов в Нижнем Новгороде. Домашний питомец сможет получать более 20 тысяч рублей.
Усатый работник окажется желанным гостем в одной из строительных фирм. При этом к соискателю предъявляются определенные требования. Он должен адекватно 

21 августа 2017, 05:33
«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров

«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров

Встреча лидеров ФНЛ «Крыльев Советов» и петербургского «Динамо», привлекла на «Металлург» больше 7 тысяч болельщиков - рекорд посещаемости в нынешнем сезоне. Самарцы вышли как никогда заряженными на борьбу, и с первых минут заперли гостей на их половине поля. Итогом давления 

14 августа 2017, 08:06
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический 

13 июля 2017, 02:19
Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август

По сведениям Ростуризма, в Сочи забронированы почти все отели на июль и август. По мнению экспертов, летний сезон в этом регионе может составить достойную конкуренцию путешествиям на зарубежные курорты.
По статистике, в сочинских отелях номера забронированы на 90%. При этом 

12 мая 2017, 02:09
В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)

В последние дни в социальных сетях и электронных СМИ стала распространяться информация, что якобы в Автозаводском районе Тольятти неизвестный мужчина в чёрном нападает на женщин.  Однако данная новость относится к Нижнему Новгороду, к Автограду никакого отношения не имеет!
 
«Люди, 
14 января 2017, 03:45
В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов

В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов

ЧП произошло вчера, 1 октября, на 1864-ом километре Волги рядом с поселком Кашпир Сызранского района. Как передает портал «ПортНьюс», на этом участке реки сел на мель теплоход «ВН-160». Судно принадлежит самарскому ООО «ВолгоТранс».
 
По предварительной информации, судно следовало 
2 октября 2016, 05:54
«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России

«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России

В четверг, 29 октября, футболисты «Крыльев Советов» провели в Самаре кубковый матч. В рамках одной восьмой финала на стадионе «Металлург», на трибунах которого, несмотря на ненастье, собралось около 5000 зрителей, самарцы встречались с московским «Динамо». Владея игровым преимуществом на тяжелом 
30 октября 2015, 01:42
В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0

В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0

«Крылья Советов» не сумели преодолеть сезонное проклятие московских команд - самарцы вновь не забили в ворота столичного клуба. Поединок против «Динамо» собрал накануне в Самаре на трибунах стадиона «Металлург» около 16 тысяч зрителей, но завершился вничью 0:0. Изюминкой противостояния стало 
28 сентября 2015, 12:52
В Тамбове мужчину посадили на 18 лет за сожжение бывшей жены

В Тамбове мужчину посадили на 18 лет за сожжение бывшей жены

В Тамбове вынесли приговор мужчине, который сжег свою жену. Он проведет в колонии строгого режима 18 лет и 1 месяц.
33-летний житель Мичуринска 22 марта прошлого года пришел в магазин «Магнит», где работала потерпевшая. Он стал кричать, потом облил женщину 
26 марта 2015, 04:43
«Крылья Советов» потерпели поражение от «Томи»

«Крылья Советов» потерпели поражение от «Томи»

Сегодня, 14 ноября, самарская команда проводила матч 19-го тура чемпионата ФНЛ в Томске. Хозяева одержали победу с минимальным счетом – 1:0.
Моменты у самарской команды начали возникать с первых минут встречи, однако их не смогли реализовать ни Артем Делькин, ни 

14 ноября 2014, 10:40
Первое место ФНЛ по итогам 16 тура делят «Крылья Советов» и «Томь»

Первое место ФНЛ по итогам 16 тура делят «Крылья Советов» и «Томь»

Футбольный клуб «Крылья Советов» в субботу, 25 октября, в очередной раз не сумел переиграть соперников на поле стадиона «Металлург» в Самаре. Теперь полновесное очко у лидеров Футбольной национальной лиги отобрали футболисты команды «Луч-Энергия» из Владивостока. Это уже пятая ничья «Крыльев 

27 октября 2014, 02:45

"Крылья Советов" проиграли "Томи" со счетом 0:2

В рамках 26-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги самарцы уступили на выезде «Томи» со счетом 0:2. На 28-й минуте встречи Ренат Сабитов забил из положения вне игры. Впрочем, еще до этого арбитр матча Сергей Карасев не засчитал два мяча в 

21 апреля 2014, 10:35
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