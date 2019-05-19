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На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек
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23 мая 2019, 03:44
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«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»
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23 мая 2019, 08:42
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«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу
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22 мая 2019, 10:29
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Стало известно, в какой форме сыграют «Урал» и «Локомотив» в финале Кубка России
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22 мая 2019, 02:28
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10 тысяч болельщиков «Локомотива» приедут на игру в Самару
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21 мая 2019, 04:35
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«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно
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18 мая 2019, 11:09
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Франк Веркаутерен вернулся в Самару
Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным …
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18 мая 2019, 08:36
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«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном
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12 мая 2019, 08:53
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«Крылья Советов» заплатят штраф за матерщину фанатов
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7 мая 2019, 10:05
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Шесть голов! «Крылья Советов» дали бой будущему чемпиону России
Провальное начало выездного матча против лидирующего в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги питерского клуба не позволило самарским болельщикам хранить надежду на результативный исход поединка. Уже к 35-й минуте «Зенит» вел со счетом 3:0. Дублем отметился Азмун, забивая, как под копирку после …
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28 апреля 2019, 08:58
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Красноярский «Енисей» вернул потерянную форму и бутсы перед матчем с самарцами
В субботу рано утром, 9 марта, благополучно завершилась история с формой красноярского «Енисея». Напомним, что уже сегодня красноярские футболисты сразятся за победу с игроками «Крыльев Советов» на стадионе «Самара Арена». Однако ранее стало известно, что авиакомпания-перевозчик не довезла багаж до …
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9 марта 2019, 08:48
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Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
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6 марта 2019, 10:06
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»
В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор …
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27 февраля 2019, 07:00
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2
Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре …
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12 февраля 2019, 05:47
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Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья
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7 июня 2018, 12:08
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Александр Соболев стал лучшим игроком ФНЛ в апреле
Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» стал лучшим игроком Футбольной национальной лиги в апреле. За него проголосовали как представители ФНЛ, так и болельщики. Среди последних поддержку 21-летнему футболисту оказали 29,2% участников голосования.
Стоит отметить, что в апреле Александр Соболев провел в минувшем …
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14 мая 2018, 03:07
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С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию
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8 мая 2018, 08:36
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Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег
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5 апреля 2018, 01:47
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«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России
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5 апреля 2018, 09:42
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«Крылья Советов» обыграли «Факел» в групповом этапе Кубка ФНЛ
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13 февраля 2018, 04:42
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Самарец насмерть сбил 15-летнюю девочку на трассе под Уфой
Вчера, 16 декабря, около 7 часов вечера в Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами автомашины «Рено Дастер» погибла 15-летняя девочка. Об этом в своем блоге сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
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17 декабря 2017, 04:16
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Весной «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» игры ФНЛ
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17 ноября 2017, 07:09
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В Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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16 октября 2017, 03:17
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Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда
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8 сентября 2017, 05:24
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В Нижнем Новгороде примут на работу кота с окладом 20 тысяч рублей
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21 августа 2017, 05:33
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«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров
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14 августа 2017, 08:06
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Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа
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13 июля 2017, 02:19
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Ростуризм: отели Сочи полностью забронированы на июль и август
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12 мая 2017, 02:09
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В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)
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14 января 2017, 03:45
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В Самарской области сел на мель теплоход с 4 тысячами тонн нефтепродуктов
ЧП произошло вчера, 1 октября, на 1864-ом километре Волги рядом с поселком Кашпир Сызранского района. Как передает портал «ПортНьюс», на этом участке реки сел на мель теплоход «ВН-160». Судно принадлежит самарскому ООО «ВолгоТранс».
По предварительной информации, судно следовало …
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2 октября 2016, 05:54
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«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России
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30 октября 2015, 01:42
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В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0
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28 сентября 2015, 12:52
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В Тамбове мужчину посадили на 18 лет за сожжение бывшей жены
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26 марта 2015, 04:43
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«Крылья Советов» потерпели поражение от «Томи»
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14 ноября 2014, 10:40
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Первое место ФНЛ по итогам 16 тура делят «Крылья Советов» и «Томь»
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27 октября 2014, 02:45
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"Крылья Советов" проиграли "Томи" со счетом 0:2
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21 апреля 2014, 10:35
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