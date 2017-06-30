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Материалы по теме:

«Крыльям Советов» обеспечат взлет

«Крыльям Советов» обеспечат взлет

На авиаперевозки футболистов «Крыльев Советов» потратят 25 миллионов рублей. О намерении заключить договора с единственным поставщиком - группой компаний «Поволжье менеджмент» сообщается на портале госзакупок. Как следует из проекта контракта речь идет об организации чартерных авиарейсов по требованию заказчика. Исполнитель 

30 июня 2017, 02:48
«Крылья Советов» пополнит высокий центральный защитник

«Крылья Советов» пополнит высокий центральный защитник

Футболист будет легионером, об этом «ТЕРРЕ» сообщил спортивный директор команды Зураб Циклаури. Имя и фамилия будет объявлена в конце этой недели.  На этом комплектование состава для выхода в премьер-лигу из ФНЛ не завершится. Идет подбор кандидатуры вратаря для основного состава 

29 июня 2017, 04:08
Самарские «Крылья Советов» заявят в новом сезоне команду во 2-й лиге

Самарские «Крылья Советов» заявят в новом сезоне команду во 2-й лиге

Основной состав примет участие в Футбольной Национальной Лиге под руководством Андрея Тихонова. В чемпионате России по футболу в зоне «Урал-Поволжье» будут играть те, кто выступал в прошлом сезоне в составе дубля самарских «Крыльев Советов». Как рассказал тренер Владимир Казаков, список 

29 июня 2017, 03:52
Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Штрафной удар: ФАС выявила незаконное использование символики Кубка конфедераций

Первый факт неправомерного использования символики Кубка конфедераций-2017 установлен в Северной столице. Об этом информирует пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Отмечается, что в магазинах «Семья» (ООО «ТД Интерторг») распространяли печатную продукцию с незаконным изображением символики футбольного первенства. В итоге клиенты 

27 июня 2017, 05:29
Футболисты «Крыльев Советов» поучатся играть вместе с сербами

Футболисты «Крыльев Советов» поучатся играть вместе с сербами

В Сербии продолжается предсезонный сбор самарской футбольной команды «Крылья Советов». Волжане готовятся к новому сезону в Национальном тренировочном футбольном центре Сербии под Белградом. Главный тренер самарцев Андрей Тихонов взял с собой 21 игрока. «Крыльям» предстоит провести еще четыре матча.
 

22 июня 2017, 01:55
На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

На АвтоВАЗе решили повысить зарплаты всем, кроме менеджмента

С 1 июля на АвтоВАЗе обещают повысить зарплаты на 5%. Решение принято руководством в рамках исполнения коллективного договора. 

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о повышении заработной платы сотрудников. Произойдет это 1 июля. Жалованье увеличат всем, за исключением представителей топ-менеджмента, сообщил 
9 июня 2017, 10:21
У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение

У каждого десятого самарца из-за денег портится настроение

В Самаре 47 процентов работников хотят знать размер заработной платы своих коллег. При этом каждый десятый расстраивается, если его сослуживец получает больше, выяснили специалисты портала «Зарплата.ру». В настоящее время при приеме на работу большинство россиян подписывают документ о неразглашении суммы 

30 мая 2017, 05:21
Сколько получают самарцы?

Сколько получают самарцы?

70 процентов самарцев недовольны своей зарплатой, для полного счастья им нужно свыше 80 тысяч рублей в месяц, сообщают исследователи.
6 апреля 2017, 03:30
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
«Крылья Советов» ищут 5 футболистов

«Крылья Советов» ищут 5 футболистов

В ближайшее время «Крыльям Советов» нужно решить вопрос комплектации команды. Накануне самарский клуб официально приняли в РФПЛ.

Трансферное окно летнего периода будет действовать до конца августа. Однако чемпионат РФПЛ стартует уже 19 июля. Между тем клубу требуется как 
11 июня 2015, 02:14
«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» начинает вести с игроками переговоры о снижении контрактов. Это связано с тем, что суммы вознаграждения в них прописаны в долларах и евро, которые за полгода подорожали практически вдвое. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» 

29 января 2015, 04:10
Зураб Циклаури: «Мы взяли игроков, которых хотел Веркотерен»

Зураб Циклаури: «Мы взяли игроков, которых хотел Веркотерен»

Самарские «Крылья Советов» перед закрытием трансферного окна дозаявили игроков во все линии. Приобретения прокомментировал заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури: «Как уже отмечал, мы решили подождать до конца трансферного окна и сделать по-настоящему стоящие приобретения, а не брать людей для 

2 сентября 2014, 01:34
«Крылья Советов»: Зураб Циклаури будет помогать Поварову в решении спортивных вопросов

«Крылья Советов»: Зураб Циклаури будет помогать Поварову в решении спортивных вопросов

Окончательно урегулированы все вопросы, связанные с расторжением контракта между ПФК «Крылья Советов» и Денисом Масловым, ранее занимавшим пост генерального директора. В клубе подтвердили, что вместо него исполнять обязанности до утверждения нового руководителя будет финансовый директор Игорь Поваров, о чём «ТЕРРА» 

29 мая 2014, 02:03
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