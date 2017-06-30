Зарплатная ведомость «Крыльев Советов», после того как ушли легионеры Джанни Бруно, Кристиан Паскуато, Шелдон Бато и Надсон, похудела на треть. Всего по контракту работают 23 человека. Но поиск усиления продолжает вестись. Регистрировать новичков можно до конца августа, сообщил спортивный директор ФК «Крылья Советов» Зураб Циклаури.
Чуть больше недели осталось до первого матча команды «Крылья Советов» в Футбольной национальной лиге. Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья» уже во второй раз в современной истории вылетели из премьер-лиги. Накануне стало известно о самом громком приобретении волжан - им стал 27-летний атакующий полузащитник Денис Ткачук, ранее уже носивший зелено-бело-синие цвета. Он перешел в стан подопечных Андрея Тихонова свободным агентом из казанского «Рубина», с которым закончился контракт.
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