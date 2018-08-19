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Материалы по теме:

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»

В самарских «Крыльях Советов» появился еще один новичок: в клуб на правах свободного агента перешел бывший защитник «Анжи» Мирал Самарджич. 31-летний словенец подписал контракт с командой сроком на один год. 
 
«Новый клуб, новый вызов, Крылья Советов Самара», - написал Самарджич в 
16 августа 2018, 09:05
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги

Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой в Премьер-лиге по результатам трех туров. На трех матчах с участием волжан побывали 93 053 зрителя. Средняя посещаемость игры составила 31017 человек.

Рекорд посещаемости 1 тура удалось побить во время игры между 
15 августа 2018, 01:46
На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио 
7 августа 2018, 03:20
Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ

Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
 
«Настоящее постановление вступает в 
6 августа 2018, 04:58
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты 

24 мая 2018, 10:08
Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей

Стадион «Локомотив» у компании "РЖД" Самарская область выкупит за 180 млн рублей. Соответствующую поправку в региональный закон о бюджете одобрили в губернской думе. Предполагается, что оплата будет произведена с рассрочкой на 10 лет - по 18 млн рублей ежегодно.

После перехода 

21 октября 2016, 02:04
«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»

«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»

Футбольный клуб «Крылья Советов» вернулся на стадион "Металлург". Команда впервые в этом году сыграла на своем поле. Напомним, до сих пор самарцам приходилось принимать соперников на резервном поле в Саранске. Возвращение триумфальным не получилось, но и встречаться пришлось с одним из 
12 апреля 2016, 11:01
«Крылья Советов» в Москве проиграли «Локомотиву» - 0:2

«Крылья Советов» в Москве проиграли «Локомотиву» - 0:2

«Крылья Советов» в этом сезоне проигрывают московским клубам со счетом 0:2. После «Спартака» и «ЦСКА» самарских болельщиков «расстроил» «Локомотив». Вместе с тем после трех одержанных перед этим побед «Крылья» заставили соперников считаться с собой.

Московской команде, которая на этот 
21 сентября 2015, 10:57
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