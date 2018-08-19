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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»
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17 августа 2018, 12:45
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В самарские «Крылья Советов» перешел экс-защитник «Анжи»
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16 августа 2018, 09:05
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Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги
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15 августа 2018, 01:46
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На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя
Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио …
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7 августа 2018, 03:20
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.
- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты …
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24 мая 2018, 10:08
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Самарская область выкупит у РЖД стадион «Локомотив» за 180 млн рублей
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21 октября 2016, 02:04
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«Крылья Советов» остановили в Самаре «Локомотив»
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12 апреля 2016, 11:01
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«Крылья Советов» в Москве проиграли «Локомотиву» - 0:2
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21 сентября 2015, 10:57