Футбольный клуб «Крылья Советов» вернулся на стадион "Металлург". Команда впервые в этом году сыграла на своем поле. Напомним, до сих пор самарцам приходилось принимать соперников на резервном поле в Саранске. Возвращение триумфальным не получилось, но и встречаться пришлось с одним из …