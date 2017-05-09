4
54
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
        d8888  888b    888            888     888   .d8888b.    d888     .d8888b.  
       d88888  8888b   888            888     888  d88P  Y88b  d8888    d88P  Y88b 
      d88P888  88888b  888            888     888  Y88b. d88P    888    Y88b.      
     d88P 888  888Y88b 888   .d88b.   Y88b   d88P   "Y88888"     888     "Y888b.   
    d88P  888  888 Y88b888  d8P  Y8b   Y88b d88P   .d8P""Y8b.    888        "Y88b. 
   d88P   888  888  Y88888  88888888    Y88o88P    888    888    888          "888 
  d8888888888  888   Y8888  Y8b.         Y888P     Y88b  d88P    888    Y88b  d88P 
 d88P     888  888    Y888   "Y8888       Y8P       "Y8888P"   8888888   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» 3 мая исполнилось 75 лет. В этот день в 1942 году команда Куйбышевского авиазавода провела свой первый матч.
У одного из самых популярных клубов России есть не только богатая история, но и новые перспективы. Ветераны 

3 мая 2017, 03:41
«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

«Крылья Советов» - «Оренбург» - 1:1

Сегодня, 1 мая, самарские «Крылья Советов» провели очередной матч в рамках первенстве Премьер-лиги. На домашней арене «Металлург» волжан принимали соседей из Оренбурга. На игру пришло почти 8000 зрителей.
Счет гости открыли на 68-й минуте. Евгений Башкиров нарушил правила в пяти 

1 мая 2017, 09:02

"Крылья" на выезде проиграли "Арсеналу"

Несмотря на многочисленные попытки, "Крыльям" так и не удалось создать реального момента для взятия ворот соперника. Матч закончился со счетом 0:2.
 
По итогам этой встречи "Арсенал" догнал "Крылья Советов" по набранным очкам. Теперь самарцам предстоит встреча с еще одним 

26 апреля 2017, 11:00
СМИ: «Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с главным тренером

СМИ: «Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с главным тренером

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» расторгнет контракт с главным тренером Вадимом Скрипченко в случае, если команда «вылетит» из премьер-лиги. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
 
По информации агентства, руководство клуба поставило 
25 апреля 2017, 11:34
«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью

Сегодня, 19 марта, в Самаре на стадионе "Металлург" в матче 20 тура премьер-лиги встретились футболисты "Крыльев Советов" и "Ростова". Встреча завершилась ничьей. Счет – 0:0
Следующий матч самарская команда проведет 2 апреля в Москве, с ЦСКА.
19 марта 2017, 06:06
В Самарской области ВИЧ-инфицированных больше, чем в других регионах России

В Самарской области ВИЧ-инфицированных больше, чем в других регионах России

Чиновники федерального минздрава поставили Самарскую область на первое место по числу жителей, инфицированных ВИЧ, сообщили федеральные издания. В целом по региону этот показатель составляет 1,8 процента населения. Хуже всего ситуация в Тольятти, здесь носителями вируса иммунодефицита являются 3% горожан. При 

11 ноября 2016, 01:10
«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

Сегодня, 1 октября, в Самаре прошел матч 9-о тура чемпионата России. «Крылья Советов» принимали на «Металлурге» махачкалинский «Анжи».
Счет открыли хозяева. На 22-й минуте Йоан Молло пробил из-за пределов штрафной, и мяч, отрикошетив от Георгия Тигилова и штанги, влетел в 
1 октября 2016, 07:11
В Екатеринбурге на маршруте сгорел пассажирский автобус

В Екатеринбурге на маршруте сгорел пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в Екатеринбурге на одной из городских трасс. Неподалеку от дома № 256 на улице Белинского внезапно воспламенился осуществлявший движение автобус. Об этом сообщили региональные средства массовой информации, ссылаясь на сведения правоохранительных органов.
В транспортном средстве в момент 

23 июня 2016, 10:23
Молния обрушила часть здания больницы в Екатеринбурге

Молния обрушила часть здания больницы в Екатеринбурге

Это случилось нынешней ночью. Ударом молнии была разрушена часть здания клинической больницы №40 города Екатеринбурга. Информацию об этом распространили отечественные СМИ со ссылкой на региональные агентства.
Согласно предварительным сведениям, в частности был поврежден угол здания терапевтического отделения стационара. Фрагменты стены 

27 мая 2016, 02:01
В Екатеринбурге на воровской сходке задержаны 167 человек

В Екатеринбурге на воровской сходке задержаны 167 человек

Полиция и ФСБ пресекли попытку встречи криминальных лидеров в одном из ресторанов Екатеринбурга. Спецоперация прошла нынешней ночью в заведении на проспекте Космонавтов, где представители преступных сообществ намеревались обсудить острую тему распределения сфер влияния на территории Среднего Урала.
Как рассказывают отечественные 
31 марта 2016, 04:23
«Крылья Советов» полностью заменят поле стадиона «Металлург» в Самаре

«Крылья Советов» полностью заменят поле стадиона «Металлург» в Самаре

В рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в Самаре на стадионе «Металлург» полностью заменят поле. Решение принято руководством ФК «Крылья Советов», передает портал «Волга-Ньюс».

Напомним, представители РФС и РФПЛ выявили недостатки на поле самарского стадиона: дренажная система 
14 декабря 2015, 11:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна