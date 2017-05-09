Ветераны ФК «Крылья Советов» победили на «Самара-Арене» 3:0 Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» 3 мая исполнилось 75 лет. В этот день в 1942 году команда Куйбышевского авиазавода провела свой первый матч.

У одного из самых популярных клубов России есть не только богатая история, но и новые перспективы. Ветераны …