Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.
Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого края штрафной Владимир Ильин в касание отправил мяч в сетку Лории – 1:0. После перерыва «Крылья» начали активную игру. Сначала на 54-й минуте отличился Бруно. Итальянский хавбек хладнокровно пробил мимо Заболотнего, после паса от Паскуато – 1:1. Второй гол у самарских футболистов опять забил Бруно, ассистировал ему снова Паскуато. Но на этот раз Джанни Бруно пробил не низом, а перекинул голкипера уральцев, и счет стал 1:2. Точку в матче поставил Паскуато, который четко реализовал выход один на один на 89-й минуте. Итог - 3:1.
Важнейшая для самарцев победа позволила команде Вадима Скрипниченко покинуть зону вылета и выйти на 14 место в таблице. 13 мая на стадионе «Металлург» в Самаре в 17:00 состоится матч с питерским «Зенитом», сообщает официальный сайт «Крыльей Советов».
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