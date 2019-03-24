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Дмитрию Сазонову продлили арест на два месяца
В пятницу, 22 марта, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Он находится в следственном изоляторе с 26 июня прошлого года. Но, несмотря на доводы защиты, бывший силовик останется под …
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23 марта 2019, 11:23
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В Самаре устранили аварию, из-за которой 26 домов остались без тепла
В областной столице завершился ремонт на тепломагистрали на улице Советской Армии. Рабочие заполнили трубу, потребители подключены, гидравлический режим восстановлен. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что накануне сотрудники «ПТС» нашли повреждение подающего трубопровода диаметром 800 …
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23 марта 2019, 09:32
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Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина
В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным …
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22 марта 2019, 05:25
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В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей
Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он …
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22 марта 2019, 04:39
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«Крыльям Советов» запретили регистрировать игроков из-за долга перед тренером Андреем Тихоновым
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила самарским «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков до погашения задолженности перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. Соответствующее решение опубликовали на сайте РФС. Отметим, что суд обязал клуб погасить долг и проценты …
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21 марта 2019, 02:47
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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля
Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести …
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19 марта 2019, 07:42
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«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа
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18 марта 2019, 09:13
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В Самаре будут продавать мыло ручной работы с символикой «Крыльев Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключил соглашение с поклонником команды Никитой Мокробородовым, который изготавливает мыло ручной работы. На одной из встреч с болельщиками он попросил руководство «КС» разрешить ему использовать символику клуба для разработки совместного продукта. Проект представителям «Крыльев» понравился, …
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13 марта 2019, 12:15
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Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»
В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор …
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27 февраля 2019, 07:00
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Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»
В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны …
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26 февраля 2019, 10:08
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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