В последнем 30 туре самарская команда уступила на домашней арене грозненскому «Тереку» со счетом 1:3. Поражение опустило наших земляков в зону вылета - на 15 место. Тульский «Арсенал» воспользовался оплошностью "Крыльев" и разгромил у себя дома «Спартак» - 3:0
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