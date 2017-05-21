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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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Материалы по теме:

"Крылья Советов" обыграли "Томь" - 2:0

Сегодня, 17 мая, в матче 29-го тура чемпионата России самарские "Крылья Советов" в гостевом матче уверенно обыграли "Томь" со счетом 2:0.
 
Если в матче с "Зенитом" самарцы пропустили уже на первой минуте, то в Томске, наоборот, забили быстрый гол. 

17 мая 2017, 08:16
Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Дзюба круче Шнура: «Крылья Советов» проиграли «Зениту»

Вчера, 13 мая, в матче 28-го тура Чемпионата РФПЛ самарские «Крылья Советов» уступили питерскому «Зениту» со счетом 1:3. Игра на стадионе «Металлург» собрала свыше 18 тысяч зрителей.
 
Уже в самом начале игры «крылышки» пропустили два быстрых мяча. Дважды Гиорги 
14 мая 2017, 12:12
Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

Крылья Советов - Зенит: удаление вратаря, гол в свои ворота и 2 пенальти

На третьем поле стадиона Металлург завершился матч между молодёжными составами клубов.
Игра получилась обоюдоострая. На 3 минуте полузащитник самарцев Никита Киреев обыграл двух защитников соперника, вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А уже на 8 

12 мая 2017, 06:02
«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

«Крылья Советов» в Екатеринбурге обыграли «Урал»

Вчера, 8 мая, «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге в матче 27-го тура чемпионата РФПЛ одержали волевую победу над «Уралом» со счетом 3:1.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев. Уже на 2-й минуте они повели в счете. После паса с левого 

9 мая 2017, 10:13
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