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В самарской гостинице нашли казино
Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В …
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6 марта 2019, 05:20
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Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
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6 марта 2019, 05:05
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров
В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают …
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6 марта 2019, 03:09
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Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»
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6 марта 2019, 03:01
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Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
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6 марта 2019, 10:06
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Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками
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1 марта 2019, 03:54
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Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»
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28 февраля 2019, 12:22
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Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября.
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5 октября 2018, 03:28
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Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
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5 октября 2018, 12:50
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Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович
Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней …
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4 октября 2018, 09:30
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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В Тольятти приставы помогли женщине взыскать с обидчика 1,2 млн рублей
В Тольятти судебные приставы помогли женщине взыскать с обидчика более миллиона рублей – в качестве компенсации морального вреда, причиненного в ДТП. Мужчина, в отношении которого возбудили исполнительное производство, исполнять решение суда и выплачивать сумму не торопился. Судебные приставы, направив запросы …
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12 января 2018, 01:24
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Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей
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9 июня 2017, 04:40
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Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России
Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
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12 мая 2017, 12:13
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Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?
В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.
100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше …
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3 мая 2017, 04:56
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