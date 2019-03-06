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Материалы по теме:

В самарской гостинице нашли казино

В самарской гостинице нашли казино

Во вторник поздно вечером, 5 марта, в Железнодорожном районе Самары «накрыли» казино. Оно было организовано в банкетном зале гостиницы на улице Рубероидной. Туда нагрянули сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области. В 
6 марта 2019, 05:20
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В Самаре обсудили перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров

В среду, 6 марта, в Самарской губернской думе состоялось внеочередное заседание. Главный и единственный вопрос - внесение изменений в федеральный закон, согласно которым будет проведен перерасчет социальных выплат для неработающих пенсионеров. Это добавка положена гражданам, если их пенсии не достигают 
6 марта 2019, 03:09
Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

Как будет работать транспорт в день матча на «Самара Арене»

В ближайшую субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» будет принимать красноярский «Енисей». Матч начнется в 15:00 по местному времени.

В связи со спортивным событием с 09:00 до 19:00 9 марта будет закрыто движение по 
6 марта 2019, 03:01
Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч «Крыльев Советов» и «Енисея» будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-лиги. Уже в эту субботу, 9 марта, на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать «Енисей». Игра стартует в 15:00. Обслуживать матч будет судейская бригада, состоящая из судьи Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга и 
6 марта 2019, 10:06
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

В понедельник, 4 марта, в 19:30 болельщиков приглашают на презентацию новичков самарских «Крыльев Советов», которые присоединились к команде этой зимой, а также на встречу с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Место проведения - ТРК «Космопорт». В программе - общение «без 
1 марта 2019, 03:54
Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Защитник «Крыльев Советов» будет играть за минское «Динамо»

Стало известно, что защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев продолжит карьеру в минском «Динамо» - он проведет там весеннюю часть этого сезона. В четверг, 28 февраля, он прилетит в Минск и в ближайшее время может быть внесен в заявку белорусского клуба. 
28 февраля 2019, 12:22
Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября. 
 
- Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, 
5 октября 2018, 03:28
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней 
4 октября 2018, 09:30
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
В Тольятти приставы помогли женщине взыскать с обидчика 1,2 млн рублей

В Тольятти приставы помогли женщине взыскать с обидчика 1,2 млн рублей

В Тольятти судебные приставы помогли женщине взыскать с обидчика более миллиона рублей – в качестве компенсации морального вреда, причиненного в ДТП. Мужчина, в отношении которого возбудили исполнительное производство, исполнять решение суда и выплачивать сумму не торопился. Судебные приставы, направив запросы 

12 января 2018, 01:24
Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей

Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей

От одной до 22 тысяч рублей получат 17 владельцев кур и уток, чьи туши пришлось уничтожить из-за поражения птичьим гриппом.
Напомним, очаг заболевания был выявлен в мае в Челно-Вершинском районе области на территории поселка Красная Горка. От опасного вируса погибли 

9 июня 2017, 04:40
Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Цена развода: СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Бывшая жена выходца из России получила рекордную компенсацию в Лондоне при разводе. Ей достались 453 миллиона фунтов стерлингов.
Бывшей супруге россиянина перейдет свыше 41% семейных активов. Как информирует Telegraph, это беспрецедентная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Великобритании.
Как 

12 мая 2017, 12:13
Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

Удобства в рублях: сколько потратят на создание комфортной среды для самарцев?

В Самарской области программу «Формирование комфортной городской среды» профинансируют лишь на 43 процента, говорится в постановлении правительства России. Федеральный кабмин 3 мая утвердил предельные индексы компенсации проекта для регионов.

100 процентов затрат получат из центра только Республика Крым и Севастополь. Больше 

3 мая 2017, 04:56
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