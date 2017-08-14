Самарский ФК «Крылья Советов», в этом году собирающийся вернуться в элиту российского футбола, 13 августа провел на «Металлурге» поединок против санкт-петербургского «Динамо». Соперники, в преддверии очной встречи, делили первую строчку в турнирной таблице. Неудивительно, что на трибунах «Металлурга» собралось рекордное в этом сезоне число зрителей – больше 7 тысяч человек. Самарцы обыграли гостей со счетом 2:0. Это уже четвертая подряд победа «Крыльев». Подробности – в выпусках теленовостей на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 12:30 и в 18:45.
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Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»
«Крылья Советов» начали подготовку к матчу восьмого тура первенства ФНЛ - с питерским «Динамо». Во вчерашнем тренировочном занятии принял участие голкипер Гиорги Лория, прибывший в Самару после операции в Германии. Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет на стадионе «Металлург» …
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11 августа 2017, 12:56
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Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию
Сербского полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, по данным портала championat.com, отдадут в «Црвену Звезду» - на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
В нынешнем сезоне ФНЛ 23-летний серб сыграл …
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10 августа 2017, 09:07
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Поездка в поселок Караваево для «Крыльев Советов» оказалась удачной
В среду, 9 августа, «Крылья Советов» провели на выезде матч седьмого тура первенства ФНЛ против ярославского «Шинника». Самарцы смогли победить.
Из-за реконструкции стадиона в Ярославле игру организовали на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области. Счет в первой половине встречи открыли …
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10 августа 2017, 11:02
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«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань
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8 августа 2017, 07:02