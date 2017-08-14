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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»

Георги Лория начал тренироваться с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу восьмого тура первенства ФНЛ - с питерским «Динамо». Во вчерашнем тренировочном занятии принял участие голкипер Гиорги Лория, прибывший в Самару после операции в Германии. Матч «Крылья Советов» – «Динамо» пройдет на стадионе «Металлург» 
11 августа 2017, 12:56
Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию

Футболиста самарских «Крыльев Советов» отправят играть в Сербию

Сербского полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияйловича, по данным портала championat.com, отдадут в «Црвену Звезду» - на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
 
В нынешнем сезоне ФНЛ 23-летний серб сыграл 
10 августа 2017, 09:07
Поездка в поселок Караваево для «Крыльев Советов» оказалась удачной

Поездка в поселок Караваево для «Крыльев Советов» оказалась удачной

В среду, 9 августа, «Крылья Советов» провели на выезде матч седьмого тура первенства ФНЛ против ярославского «Шинника». Самарцы смогли победить.

Из-за реконструкции стадиона в Ярославле игру организовали на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области.  Счет в первой половине встречи открыли 

10 августа 2017, 11:02
«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань

«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань

Определился соперник самарской команды «Крыльев Советов» по 1/32 финала Кубка России по футболу. Им стала еще одна команда из Самарской области – «Сызрань-2003», которая на предыдущей стадии обыграла ульяновскую «Волгу». Основное время матча завершилось вничью - 0:0. В дополнительное время 

8 августа 2017, 07:02
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