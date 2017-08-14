«Крылья Советов» поедут играть в Сызрань Определился соперник самарской команды «Крыльев Советов» по 1/32 финала Кубка России по футболу. Им стала еще одна команда из Самарской области – «Сызрань-2003», которая на предыдущей стадии обыграла ульяновскую «Волгу». Основное время матча завершилось вничью - 0:0. В дополнительное время …