Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что …