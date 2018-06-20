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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

Как сыграли в Самаре сборная региона и команда болельщиков из Австралии

7,5 тысяч болельщиков преодолели почти 15 тысяч километров пути, чтобы 21 июня на стадионе «Самара Арена» поддержать свою национальную сборную в поединке против Дании.
19 июня 2018, 06:23
Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

Болельщики из Австралии и Дании сыграют в футбол на набережной в Самаре

В Самаре накануне матча сборных Австралии и Дании в рамках ЧМ-2018 состоится игра болельщиков этих национальных команд. Встреча фанатов состоится на набережной Волги на Первомайском спуске в среду, 20 июня, в 17 часов. А на следующий день 21 июня вместе 

19 июня 2018, 05:17
Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

На самарской набережной заметили необычный автомобиль. Его владелец решил необычным образом поприветствовать гостей чемпионата мира по футболу. Он разукрасил свою машину из аэрозольного баллончика надписями: «Самара в игре», «FIFA 2018» и «Wellcome to Russia».

«Смотрите, как водитель украсил свое 
19 июня 2018, 01:55
Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что 

6 июня 2018, 02:12
Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять 

6 июня 2018, 12:40
Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Для выступления в чемпионате РФПЛ «Крылья Советов» могут подписать пять-шесть новичков. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Андрей Тихонов. О том, какие конкретно позиции планируется усилить, наставник волжан не сказал, пояснив, что все будет зависеть от объема финансирования.

Также 

31 мая 2018, 09:45
Зураб Циклаури: «Мы взяли игроков, которых хотел Веркотерен»

Зураб Циклаури: «Мы взяли игроков, которых хотел Веркотерен»

Самарские «Крылья Советов» перед закрытием трансферного окна дозаявили игроков во все линии. Приобретения прокомментировал заместитель генерального директора клуба Зураб Циклаури: «Как уже отмечал, мы решили подождать до конца трансферного окна и сделать по-настоящему стоящие приобретения, а не брать людей для 

2 сентября 2014, 01:34

"Крылья Советов" могут регистрировать новых игроков

20 января в Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов. На нем было принято решение снять запрет на регистрацию игроков с самарского клуба. После оплаты клубных задолженностей регистрировать новичков теперь также смогут московское "Торпедо", "Балтика" и "Мордовия". Не 

22 января 2014, 05:06
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