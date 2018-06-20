Футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о том, что его ряды пополнили сразу трое новичков. В команду пришли защитник Владимир Полуяхтов, выступавший за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший ранее за "Енисей" и "Тосно"
Кроме того, «КС» заключили контракты с пятью действующими игроками. В следующем сезоне цвета команды продолжат защищать Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Азер Алиев, Олег Ланин и Михаил Тихонов.
Накануне волжане отправились на первый тренировочный сбор, который пройдет в Сербии.
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