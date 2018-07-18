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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» заключили контракт с Максимом Канунниковым

Ряды «Крыльев Советов» пополнились новичком. Клуб подписал контракт с форвардом Максимом Канунниковым. Ранее он выступал за казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск».

За «Рубин» Канунников провел первую половину минувшего футбольного сезона Премьер-лиги. После расторжения контракта футболист перешел в хабаровский клуб, где 
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Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Как готовят стадион «Самара Арена» к новому сезону Премьер-лиги

Меньше двух недель остается до начала чемпионата России по футболу. В свяи с этим сейчас идет активная подготовка к предстоящим матчам газона на стадионе «Самара Арена». 31 июля «Крылья Советов» проведут там первую игру в новом сезоне против столичного ЦСКА.

Как 

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«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

«Сызрань-2003» «раскатала» молодежные «Крылья Советов»

16 июля в рамках подготовки к молодежному первенству России по футболу самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч против «Сызрани-2003». Игра состоялась на стадионе «Кристалл».

Встреча для подопечных Владимира Кухлевского оказалась крайне неудачной. «Сызрань-2003» разгромила самарцев со счетом 4:0. Первые три гола 

17 июля 2018, 02:23
«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

«Крылья Советов» договорились с новым техническим партнером

В предстоящем футбольном сезоне у «Крыльев Советов» будет новый технический партнер. Футболисты будут выступать в форме PUMA. Об этом рассказал финансовый директор «КС» Игорь Поваров.

По его словам, презентация экипировки состоится примерно за неделю до начала чемпионата России. После этого ее 

12 июля 2018, 12:53
У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор

У «Крыльев Советов» появится титульный спонсор

В ближайшее время у «Крыльев Советов» должен появиться титульный спонсор. Об этом сообщил финансовый директор футбольного клуба Игорь Поваров. Новый партнер должен будет взять на себя львиную долю финансирования команды, основное бремя которого сейчас лежит на областном бюджете. Имя титульного 

12 июля 2018, 10:22
50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

50 миллиардов рублей выделено на подготовку к матчам чемпионата мира по футболу в Самаре

32 миллиарда направили на развитие инфраструктуры.
29 июня 2018, 10:16
К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

К ЧМ-2018 в Самаре отреставрируют 300 объектов культурного наследия

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре отреставрируют 300 памятников культурного наследия. Из областной казны на это выделят более 2 млрд. 200 млн. рублей. В первую очередь приведут в порядок фасады зданий , расположенных по 

18 апреля 2016, 05:58
В Самарской области стартовала профориентационная акция

В Самарской области стартовала профориентационная акция "Время выбирать!"

Свои площадки представили вузы Самары и области. Техническое развитие, гуманитарные науки, сфера медицины, культуры и искусства - выпускникам 2015 года предстоит выбирать между этими направлениями. А в помощь им - подготовительные, элективные курсы.

Профориентационная работа традиционно в Самарской области 
14 мая 2015, 03:20
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