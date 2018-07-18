Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает тренировочный предсезонный сбор в Австрии. Футболисты и тренеры расположились в местечке Гайнберг. На 18 число у них запланировано последнее занятие. Кроме того, команде предстоит сыграть два контрольных матча. Соперниками волжан станут два немецких клуба, выступающие во второй Бундеслиге: "Эрцгебирге" и "Хайденхайм". Оба матча пройдут в заключительный день сбора – 19 июля.
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