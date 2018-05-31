На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий Шашков.
По словам Шашкова, пока дата передачи нового стадиона «Крыльям» неизвестна. Это должно произойти вскоре после завершения мирового футбольного первенства. При этом, клуб намерен провести на «Металлурге» хотя бы одну официальную прощальную игру.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на «Металлурге» запланирована масштабная реконструкция. Там хотят постелить искусственный газон, а также перестроить зрительские трибуны.
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