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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

Пять-шесть новичков могут пополнить состав «Крыльев Советов»

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Названо имя главного тренера «Крыльев Советов» на новый сезон

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29 мая 2018, 02:26
Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

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В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. 

24 мая 2018, 12:39
Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Трое футболистов «Крыльев Советов» стали лучшими игроками в ФНЛ

Футбольная национальная лига подвела итоги прошедшего сезона. На общем собрании клубов был определен список лучших игроков. В него вошли сразу три футболиста «Крыльев Советов».

Вратарь Евгений Конюхов был признан лучшим голкипером. Из 37 проведенных матчей в 23 он отстоял «насухо». Также, 

23 мая 2018, 09:31
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей

В пятницу, 29 декабря, в Самаре на Металлурге откроют новый домик для лебедей. МАУ «Парки Самары» приглашает горожан в этот день посетить парк 50-летия октября (парк Металлургов).

«С 10:00 до 12:00 откроем двери в новом лебяжнике для всех, кто 
28 декабря 2017, 02:51
В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
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