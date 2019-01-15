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Материалы по теме:

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении 
15 января 2019, 12:23
Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

Губернатор Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию

В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даст пресс-конференцию — он ответит на вопросы журналистов федеральных, региональных и муниципальных СМИ. Мероприятие пройдет в здании правительства на Молодогвардейской. Представителей прессы приглашают аккредитоваться, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.
 
15 января 2019, 11:38
Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

Сам вызвал врачей: самарца подозревают в убийстве собственной матери

В Самарской области правоохранители расследовали убийство 64-летней женщины. Ее зарезали в частном доме на улице Центральной в селе Ново-Ермаково. В полицию обратился медик, которые приехал в жилище по вызову. Выяснилось, что в доме проходило застолье, но к ночи гости разошлись. 
15 января 2019, 11:22
В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной

В Самаре прорвало теплосеть на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, на улице Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария: специалисты нашли повреждение теплосети неподалеку от Молодежного парка. На участке ведется подготовка к земляным работам. Управляющим компаниям предложили перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Специалисты «ПТС» планируют завершить основные 
15 января 2019, 10:49
Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Эксперты Счетной палаты нашли нарушения на 306 млн рублей в деятельности Центра спортподготовки

Счетная палата региона проверила финансово-хозяйственную деятельность «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» за 2016-2018 годы. Основная задача учреждения - подготовка спортсменов высших достижений и спортивного резерва для национальных сборных команд России. Его структурные подразделения — 4 спортивных комплекса 
15 января 2019, 09:58
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

В воскресенье, 13 января, самарские «Крылья Советов» подписали документы об аренде защитника «Краснодара» Романа Шишкина. До конца сезона 2018/2019 футболист будет выступать за самарцев. Отметим, что он уже играл в цветах зелено-бело-синих в сезоне-2009 и провел на поле 25 матчей. 
14 января 2019, 08:32
Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Стало известно, что вторую часть нынешнего сезона полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе проведет на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». 26-летний грузинский футболист не скрывает, что хотел попробовать играть в Европе и его приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. Но возникли 
10 января 2019, 10:02
Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Без тренажеров: Ученые разрабатывают таблетки, которые могут заменить фитнес

Британские специалисты заявили, что в настоящее время разрабатывают таблетки, которые способны улучшить физическую форму без изнурительных тренировок. Они определили ключевой белок, который высвобождается во время занятий в спортзале, и приступили к его синтезу.
Таблетке дали рабочее наименование «Piezo 1». Она 

26 сентября 2017, 02:14
Самарцев бесплатно обучат скандинавской ходьбе

Самарцев бесплатно обучат скандинавской ходьбе

В ближайшие выходные в Самаре проведут тренировки по скандинавской ходьбе. Организаторами мероприятия выступили областное Минспорта совместно с клубом «Доброходы». Поприсутствовать на оздоровительных тренировках с использованием спецпалок и дополнительных гимнастических упражнений смогут все желающие.

Организаторы запланировали несколько мастер-классов в различных районах Самары.

Первые 

29 августа 2017, 10:17
Ученые узнали лучшее время суток для эффективных занятий спортом

Ученые узнали лучшее время суток для эффективных занятий спортом

Ученые из США задались вопросом, в какое время лучше заниматься спортом, чтобы получить максимальный эффект от тренировки. Исследования показали, что физические упражнения, выполненные до завтрака, ускорят процесс похудения.

Участников эксперимента разделили на несколько групп, каждая из которых проводила тренировки 
3 июня 2016, 12:28
Ученые: заменить поход в спортзал могут воображаемые тренировки

Ученые: заменить поход в спортзал могут воображаемые тренировки

Специалисты одного из исследовательских центров в США провели эксперимент, результаты которого показали, что занятия в спортзале можно заменить воображаемыми тренировками.
Ученые распределили испытуемых на 2 группы и загипсовали им часть руки. После чего участники из 1-й группы каждый день на 

30 декабря 2014, 04:34
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