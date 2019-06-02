Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях» … Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним , что ранее источники уверяли, что если клуб вылетит в