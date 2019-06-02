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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович остается в самарских «Крыльях»

Миодраг Божович будет работать главным тренером "Крыльев Советов" и в следующем сезоне. Об этом сам наставник заявил на пресс-конференции после матча с "Нижним Новгородом" за право остаться в РПЛ. Напомним, что ранее источники  уверяли, что если клуб вылетит в 
2 июня 2019, 11:22
В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

В блогах: самарцы хотят сделать музей первой городской канализации

Жители Самары через «Твиттер» обратились к властям города с предложением превратить в музей первую городскую канализацию, как это уже сделали в Монреале. Пробный участок канализации, построенный на деньги Альфреда фон Вакано, был открыт в 1909 году. «Просим пролоббировать вопрос 
31 мая 2019, 08:05
В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

В блогах: в Самаре началась настоящая ценовая война между такси

Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, что в Самаре началась настоящая ценовая война между такси. "Баттл в самом разгаре. Вопрос: насколько теперь низко способно упасть «Яндекс.Такси»? - вопрошает автор. - Совсем недавно в наш славный город с прекрасными дорогами, приветливыми людьми 
31 мая 2019, 07:54
В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков

В Самаре построят ракету для захвата рынка коммерческих пусков

Сегодня в Самару с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Почти весь день он провел в местном ракетно-космическом центре "Прогресс", где сейчас идет подготовка к производству новой ракеты среднего класса "Союз-5". Завод уже начал собирать первые компоненты этого 
31 мая 2019, 07:15
В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча

В воскресенье, 2 июня, в столице 63-го региона будет перекрыто пять улиц - в частности, ограничат движение по улице Дальней от Московского шоссе до Арена 2018, по Проездам № 7, 8,10,12. Напомним, что в этот день на стадионе «Самара 
31 мая 2019, 10:01
Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ

Миодрага Божовича уволят, если «Крылья» вылетят в ФНЛ

Если самарские «Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, то в руководстве команды произойдут значительные рокировки. В частности, в отставку уйдет главный тренер волжан Миодраг Божович, сообщает «Матч ТВ». Однако, если «Крылья» все же удержатся в Российской премьер-лиге, сохранение контракта с 
30 мая 2019, 12:39
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
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