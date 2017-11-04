Украшения на 180 млн рублей украли из ювелирного в Курске Курский магазин ювелирных изделий лишился драгоценностей на целых 180 млн рублей. Когда злоумышленник проникли в помещение – об этом правоохранители достоверно сказать не могут. А вот способ проникновения они определили сразу: злоумышленники пробрались в торговый зал через подвал. Далее все …