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"Крылья" дома обыграли "Олимпиец" - 1:0
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29 октября 2017, 06:05
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Реабилитировались: «Крылья Советов» в 1/8 финала Кубка обыграли «Рубин»
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25 октября 2017, 10:55
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Черная полоса продолжается: «Кубань» - «Крылья Советов» - 2:1
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21 октября 2017, 11:32
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Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1
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14 октября 2017, 05:29
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Украшения на 180 млн рублей украли из ювелирного в Курске
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16 февраля 2016, 12:06
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В Курске семилетняя девочка выжила после падения с 9-го этажа
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18 мая 2015, 07:45
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В Курске пассажирский самолет сдуло со взлетной полосы
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30 марта 2015, 10:07
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В Курске 15-летнюю школьницу убили из-за телефона и золотых украшений
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25 марта 2015, 09:47