На авиаперевозки футболистов «Крыльев Советов» потратят 25 миллионов рублей. О намерении заключить договора с единственным поставщиком - группой компаний «Поволжье менеджмент» сообщается на портале госзакупок. Как следует из проекта контракта речь идет об организации чартерных авиарейсов по требованию заказчика. Исполнитель должен обеспечить сопровождение, перевозку команды и багажа, а также обслуживание на борту воздушного судна, включая подачу прохладительных напитков. В случае неисправностей, другой самолет нужно предоставить в течение пяти часов. Срок действия контракта - по факту исполнения сторонами своих обязательств. Судя по всему, из-за того, что длительность перелетов может быть различной, в зависимости от расстояния, стоимость каждого рейса рассчитают отдельно. А после того, как будут потрачены все 25 миллионов, заключат новый контракт.
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