Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию В самарском аэропорту снова задерживается рейс. 236 пассажиров не могут улететь в турецкую Анталью. Вылет назначен на вторник, 27 июня. Изначально отправление было запланировано на 1:30. Однако самолет вовремя не предоставили. Ожидается, что вылет состоится после двух часов дня. По …