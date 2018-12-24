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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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В «Крылья Советов» может перейти хавбек Антон Зиньковский
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21 декабря 2018, 10:33
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В выходные до стадиона «Самара Арена» пустят трамваи от автостанции «Аврора»
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14 декабря 2018, 12:58
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«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей
12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу …
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12 декабря 2018, 10:16
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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На стадионе «Самара Арена» усыпят газон
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7 декабря 2018, 11:33