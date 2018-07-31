После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0 На стадионе «Самара Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Он прошел без забитых голов. … В первые минуты встречи москвичи полностью владели инициативой и провели несколько опасных атак, но результата они не принесли. К середине тайма темп