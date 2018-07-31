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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0
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31 июля 2018, 08:53
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Шаттлы едут до стадиона "Самара Арена" битком
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31 июля 2018, 06:54
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5 августа «Крылья Советов» сразятся с «Оренбургом» на «Самара Арене»
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31 июля 2018, 05:30
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Молодежный состав «Крыльев Советов» проиграл ЦСКА
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31 июля 2018, 02:19
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«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва). Онлайн-трансляция матча первого тура чемпионата РФПЛ
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31 июля 2018, 09:53
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Лидера группировки фанатов ЦСКА задержали после кровавой драки
В российской столице задержали лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрия Денисова, сообщает life.ru. Следователи убеждены, что именно он стал зачинщиком пьяной драки на Курском вокзале в ночь на 17 июля, в которой был убит человек.
Конфликт разгорелся …
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30 июля 2018, 04:24
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Сайт trkterra.ru проведет онлайн-трансляцию футбольного матча «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
31 июля футболисты клуба «Крылья Советов» откроют сезон выступлений в чемпионате российской Премьер-лиги. Первым соперником волжан станет серебряный призер прошедшего чемпионата страны – московский ЦСКА.
Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена». В продажу были выпущены около 30 тысяч билетов, и …
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30 июля 2018, 01:43