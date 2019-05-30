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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок завершения …
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30 мая 2019, 04:14
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей
В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте …
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29 мая 2019, 09:49
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Движение по Утевской откроется до конца мая
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23 мая 2019, 01:36
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Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда
В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный …
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20 мая 2019, 01:31
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Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %
В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое.
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20 мая 2019, 10:30
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1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда
В Самаре потратят 1 млрд 750 млн рублей на завершение строительства здания, в котором разместится Шестой кассационный суд общей юрисдикции, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика по проектированию и реконструкции офисного сооружения с подземным паркингом в границах улиц …
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23 апреля 2019, 06:56
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Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда. Все желающие подать документы смогут сделать это до 13 мая. Также открыты вакансии еще двух заместителей председателя Шестого кассационного суда и 31 судьи. Напомним, …
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18 апреля 2019, 02:35
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