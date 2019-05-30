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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок  завершения 
30 мая 2019, 04:14
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте 
29 мая 2019, 09:49
Движение по Утевской откроется до конца мая

Движение по Утевской откроется до конца мая

В столице 63-го региона завершены работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на улице Утевской. На пересечении ее с улицей Войкова специалисты переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм на глубине 7 метров. Движение стоков прерывать было нельзя, поэтому пришлось 
23 мая 2019, 01:36
Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда

В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный 
20 мая 2019, 01:31
Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое. 

- Готовность объекта составляет 
20 мая 2019, 10:30
1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда

1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда

В Самаре потратят 1 млрд 750 млн рублей на завершение строительства здания, в котором разместится Шестой кассационный суд общей юрисдикции, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика по проектированию и реконструкции офисного сооружения с подземным паркингом в границах улиц 
23 апреля 2019, 06:56
Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда

Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда. Все желающие подать документы смогут сделать это до 13 мая.  Также открыты вакансии еще двух заместителей председателя Шестого кассационного суда и 31 судьи. Напомним,  
18 апреля 2019, 02:35
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