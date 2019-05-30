Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок завершения … В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дорогев мае-июне. Назывался и ориентировочный срок завершения