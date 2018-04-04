3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". Будем отрабатывать вопрос проведения капитального ремонта кровли с ФКР», пишет Марков в Twitter.
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