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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске

Вечером, 29 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в одном из увеселительных заведений города. В ресторане «Верона» на улице Свердлова загорелось подсобное помещение. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

На ликвидацию огня отправились 11 пожарных и 3 машины. К 22:49 пламя было 

30 марта 2018, 12:24
Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

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29 марта 2018, 09:36
616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

С улиц Самары за текущий сезон вывезли около 616 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, в ночь на среду, 28 марта, начался снегопад, и город засыпало снегом. Причем, по прогнозам синоптиков, природа может это повторить в 
29 марта 2018, 09:12
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
28 марта 2018, 09:52
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира

В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира

В Тольятти на крыше дома буянил пьяный мужчина. Жители дома вызвали спасателей. Инцидент произошел в субботу, 13 января, по адресу: улица Чайкиной, дом 83 «a».

«Очевидцы сообщили, что на крыше дома находится мужчина, который ведет себя неадекватно и угрожает спрыгнуть», - 

15 января 2018, 10:41
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома

В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома

17 мая около 21:00 около дома №37 по ул. Зайцева в Северной столице погиб подросток. 15-летний юноша с другом забрался на крышу дома, чтобы сделать удачное селфи. После того как фото были готовы, подростки стали спускаться по пожарной лестнице. Когда 
18 мая 2015, 07:07
В Самаре с крыши здания на ул. Ново-Садовой сняли молодого человека

В Самаре с крыши здания на ул. Ново-Садовой сняли молодого человека

Вечером в понедельник, 23 марта, в экстренные службы Самары поступила информация о том, что на крыше здания на ул. Ново-Садовой видели молодого человека. Были опасения, что он может прыгнуть вниз. Специалисты уговорили парня спуститься вниз. Зачем он залез на крышу, 
24 марта 2015, 09:19
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