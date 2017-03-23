11
35
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!

28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!

«ТЕРРА» выберет новую ведущую для спик-шоу «Бункер S». Ищем веселую, милую, обаятельную и смешливую девушку не моложе 18 лет. Общепринятые стандарты красоты – 90-60-90 и тому подобное – не имеют значения,  главное - заразительный смех!

«Бункер S» - развлекательное спик-шоу ТРК 

22 марта 2017, 02:41
Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

Концовку смазали, но ничью удержали - разбор матча "Крылья Советов" - "Ростов".

На душе тревога - болельщики о судьбе "Крыльев" в текущем чемпионате России.

Первая весенняя - молодёжная команда "Крылья Советов" одержала 

21 марта 2017, 12:58
Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Анонс программы «Первые лица» 16 марта

Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?

Об этом и многом другом в  программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России 

16 марта 2017, 04:23
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина

Сегодня в суде Советского района Самары стартовало рассмотрение уголовного дела по организации сети сбыта героина. Речь идет о так называемой банде "Виталика-спортсмена". По версии следствия, ее участники за 1,5 года заработали на продаже наркотика свыше 278 миллионов рублей. На скамье 

20 февраля 2017, 07:37
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр 

9 февраля 2017, 09:36

"Первые лица"

Когда самарские избиратели увидят настоящие политические дебаты? Зачем во время предвыборной гонки кандидаты подают иски в суд на своих оппонентов? 

Об этом и многом другом в программе "Первые лица" рассказал депутат Самарской губернской Думы Михаил Матвеев.  

Смотрите программу «Первые лица» на 

8 сентября 2016, 12:20
Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»

Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»

Самара лишится единственного в городе центра арт-кино. В ближайшие выходные в киноклубе «Ракурс» пройдет последний фестиваль «Синемания-2015». Он будет посвящен 35-летию клуба. Зрителям покажут три программы уникального архивного кино. Это будут ленты 1920-х, 30-х, 40-х и 60-х годов. Некоторые в 
17 декабря 2015, 11:40
15 октября в программе «Первые лица» выступит Владимир Гутенев

15 октября в программе «Первые лица» выступит Владимир Гутенев

Сможет ли государство поддержать продажи новых российских автомобилей? Что ждет рынок труда в Тольятти? Есть ли перспективы у завода «Авиакор»?

Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказал Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ 
15 октября 2015, 12:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна