В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая. С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА» рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе регионального главка Алексей Максимов. Напомним, 1 июня 2016 года был расформирован Госнаркоконтроль – служба по контролю за оборотом наркотиков. Её функции переданы в полицию. Сейчас в регионе с наркоторговлей борется примерно 400 полицейских. Все они прошли ряд проверок, в том числе на полиграфе. Полную версию интервью с Алексеем Максимовым смотрите на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в четверг 23 марта в 18:20.
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Анонс программы «Дачный мир» 22 марта
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22 марта 2017, 04:40
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28 марта кастинг на канале «ТЕРРА» - ищем ведущую!
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22 марта 2017, 02:41
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Анонс программы «Тотальный футбол» 21 марта
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21 марта 2017, 12:58
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!
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21 марта 2017, 11:24
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Анонс программы «Первые лица» 16 марта
Сегодня в программе «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Как изменилось налоговое законодательство в 2017 году? Как будут меняться правил расчета пени за несвоевременную уплату налогов?
Об этом и многом другом в программе «Первые лица» рассказала заместитель руководителя Управления ФНС России …
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16 марта 2017, 04:23
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У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики
Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.
Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе …
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28 февраля 2017, 02:36
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В Самаре судят обвиняемых в организации сети сбыта героина
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20 февраля 2017, 07:37
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Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике
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14 февраля 2017, 04:44
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Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками
Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
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9 февраля 2017, 09:36
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"Первые лица"
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8 сентября 2016, 12:20
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Михаил Куперберг рассказал о закрытии самарского киноклуба «Ракурс»
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17 декабря 2015, 11:40
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15 октября в программе «Первые лица» выступит Владимир Гутенев
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15 октября 2015, 12:56