По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», основной вратарь самарских «Крыльев Советов» Георги Лория закончил реабилитацию в немецкой клинике и в субботу прибудет в Самару.
Напомним, в Германии голкиперу грузинской национальной сборной сделали операцию на локтевом суставе, игрок фактически пропустил всю предсезонную подготовку «Крыльев Советов» под руководством нового главного тренера Андрея Тихонова.
Между тем, у легионера действующий контракт с клубом, однако будет ли он выступать за самарцев в текущем сезоне пока не ясно. Добавим, в составе основной команды «Крылья Советов» выступают вратари Евгений Конюхов, Виталий Шильников и Артем Леонов.
|
Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»
|
3 августа 2017, 12:51
|
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
|
1 августа 2017, 03:18
|
«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань
|
1 августа 2017, 11:59
|
Выезд «Крыльев Советов» в Подмосковье оказался удачным
|
31 июля 2017, 11:43
|
«Томь» намочила «Крылья»: самарская команда впервые проиграла в сезоне ФНЛ
|
27 июля 2017, 08:39