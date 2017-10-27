Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.

Набор волонтеров шел по федеральной и …