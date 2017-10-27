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Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити

Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах к ЧМ по футболу 2018 года. Ответственность за его выполнение возлагается на глав соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к 

27 октября 2017, 02:17
Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

Волонтеров чемпионата мира - 2018 начали обучать

В Самарском университете началось обучение волонтеров к чемпионату мира по футболу - 2018. Всего на курс было подано более 10 тысяч заявок, в основном от студентов и школьников. Но пройти отбор смогут не все.
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27 октября 2017, 11:55
Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

Эксперты благотворительной организации Thomson Reuters Foundation в процессе масштабного исследования определили, в каких мегаполисах мира представительницам прекрасного пола больше всего угрожает опасность.
Как следует из результатов проведенного опроса, наиболее опасным для женщин городом является Каир. Второе место разделили между собой 

17 октября 2017, 09:24
Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Глава региона Николай Меркушкин провел большое совещание, посвященное подготовке к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре летом 2018 года. Были затронуты вопросы безопасности во время проведения мундиаля. Согласно общемировой практике, на этот период будет привлечен дополнительный контингент 

7 сентября 2017, 02:38
ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

По информации экспертов по безопасности Банка России, в настоящее время разрабатываются единые стандарты и нормативы для осуществления ряда мероприятий по обеспечению кибербезопасности. В том числе и для сотрудников Центробанка, которые станут осуществлять надзорные функции.
Сейчас большинство отечественных финансово-кредитных учреждений остаются 

1 сентября 2017, 03:42
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
Анастасия Мыскина посетила базу

Анастасия Мыскина посетила базу "Крыльев Советов"

Вчера, 24 мая, капитан сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала послом Самары как города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В среду Мыскина посетила строительную площадку "Самара Арены", после чего состоялось торжественное подписание соглашения, а позже Анастасия 
25 мая 2017, 07:29
Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018

Время пошло: В Самаре состоится торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета до ЧМ-2018

В субботу, 27 мая, в 14:00, в областной столице на Ленинградской, 61, появятся часы обратного отсчета до ЧМ-2018. Почетными гостями этой акции будут государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы, а также в ней примут участие простые самарцы и гости 

22 мая 2017, 02:04
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