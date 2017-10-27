Кто обеспечит безопасность мундиаля?

Сегодня в Самаре работал межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В нем принимали участие первые лица региона и руководители ряда федеральных структур, в частности 1-й зам директора ФСБ Сергей Смирнов. Обсуждали, как обеспечить повышение уровня антитеррористической защищенности объектов мундиаля и сделать так, чтобы большой футбольный праздник прошел в столице 63 региона без эксцессов. Особое внимание - стадиону "Самара-Арена". Ведь именно там за все время проведения чемпионата побывают до 270 тысяч человек. Контролировать ситуацию на объекте предстоит региональному центру оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка. Он появится рядом со стадионом. Кроме того, неподалеку сейчас строятся здание МВД и новое пожарное депо.
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