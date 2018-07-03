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Иностранцы в Самаре влюбились в пельмени и расстегаи
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018
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3 июля 2018, 09:49
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Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
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3 июля 2018, 09:33
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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре
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2 июля 2018, 04:05
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Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре
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2 июля 2018, 09:16
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Закрыли фестиваль болельщиков FIFA в Самаре
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29 июня 2018, 09:42
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Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»
Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.
После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют …
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28 июня 2018, 05:36
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Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре
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28 июня 2018, 11:17
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Диджей Пол Окенфолд выступит на фестивале болельщиков FIFA в Самаре
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28 июня 2018, 09:33
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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
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28 июня 2018, 06:42
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Два матча ЧМ-2018 покажут 27 июня на фестивале болельщиков в Самаре
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27 июня 2018, 11:08