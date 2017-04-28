Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают ни выходных, ни праздников, в свой "профессиональный" день, они трудятся, не покладая рук. Бригады скорой помощи каждые сутки в Самаре выезжают на 600-700 вызовов. По- прежнему, сама "скорая" сталкивается с острым дефицитом кадров. Однако в последнее время, стало больше специалистов среднего звена - на работу стали приходить фельдшеры, медбратья.
Александр Цыбин, главврач Самарской станции скорой медицинской помощи:
- Привлекает их многое, во-первых, они получают единовременную выплату на благоустройство - так называемые подъемные, во-вторых, они имеют удобный график работы, они имеет неплохую по нынешним меркам заработную плату.
Зарплата среднего медицинского персонала достигает 28 тысяч рублей. Врачи получают до 34. Однако, далеко не все новички не выдерживают высокой нагрузки. Работать приходится и в экстремальных ситуациях. Разъяренные больные и их близкие в алкогольном или наркотическом опьянении ломают аппаратуру, пытаются отнять медикаменты, забрасывают камнями автомобили. Ольга Ирматова и вовсе оказалась под дулом пистолета.
Ольга Ирматова, фельдшер скорой помощи:
- Стали вводить лекарство, тут больному молодому человеку показалось, что его приехали убивать, потому что его стало трясти. Сказал, что сейчас нас пристрелит. Выньте иглу из вены, говорит. Вышел в другую комнату и пришел с оружием. После того, как заявление в полицию написали, его друзья стали приходить сюда угрожать. Чтобы я забрала заявление, чтобы никаких заявлений не было, а то будет хуже.
В прошлом году полиция и следственные органы расследовали более 20 подобных эпизодов. Минздрав призывает граждан быть более лояльными к сотрудникам скорой.
Татьяна Сочинская, замминистра здравоохранения Самарской области:
- Там, где есть диалог, есть результат. Там, где нет диалога, результата не будет. Медицинские работники трудятся в условиях жесткого дефицита кадров, имеет место и профессиональное выгорание, и так далее, но почему-то понимать никто не хочет.
Пока этот диалог выстраивается, принимаются реальные меры по защите медиков: уже заключены дополнительные соглашения с полицией, за безопасность медиков встает и нацгвардия.
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