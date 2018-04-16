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Материалы по теме:

Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы

Самару и Новосибирск свяжут регулярные прямые авиарейсы. Первый такой борт отправится из аэропорта «Курумоч» уже 2 июня. Перевозки пассажиров будет осуществлять авиакомпания S7 на самолетах Embraer 170. Рейсы будут отправляться 2 раза в неделю: в субботу в 00:15 и в 

13 апреля 2018, 12:00
Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»

Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Семфирополь»

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта «Семфирополь». Это означает, что сооружение целиком и полностью готово к приему и отправке пассажиров. Ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному 
12 апреля 2018, 07:01
СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей 
12 апреля 2018, 04:29
Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани

Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани

11 апреля самолет, летевший из Москвы в Самару, совершил вынужденную посадку в Казани. Борт пришлось перенаправить в столицу Татарстана из-за того, что на взлетной полосе аэропорта «Курумоч» образовались лужи. Лайнер перевозил 85 пассажиров. Их разместили в здании аэровокзала, где они 
12 апреля 2018, 08:36
Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, 

23 марта 2018, 08:03
Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый 

22 марта 2018, 03:28
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Самолет «Москва-Бухара» совершил экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре

Вечером 11 марта экстренную посадку в аэропорту «Курумоч» совершил самолет «Москва-Бухара». Одному из пассажиров, находившихся на борту воздушного судна внезапно стало плохо. У 35-летнего мужчины из Узбекистана случился либо приступ аппендицита, либо перитонит, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на 
12 марта 2018, 08:48
В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск

С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в 

15 февраля 2018, 01:28
Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

C 26 марта самарцы смогут летать из аэропорта «Курумоч» по двум новым направлениям. Через наш город будет проходить регулярный маршрут Норильск-Самара-Баку, выполняемый самолетом Boeing B-737-800.

Прибывать из Норильска борт будет по понедельникам в 16:35, а вылетать в Баку в 18:50. В 

9 февраля 2018, 02:52
Аэропорт «Курумоч» назвал самые популярные авианаправления из Самары

Аэропорт «Курумоч» назвал самые популярные авианаправления из Самары

В аэропорту «Курумоч» назвали самые популярные у пассажиров авианаправления из Самары. Самыми востребованными остаются рейсы в Москву. За год пассажиропоток вырос на семь процентов почти до 1 миллиона 288 тысяч человек. На втором месте – турецкий курорт Анталья. В этом 

16 января 2018, 12:32
В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу

В Самаре в аэропорту Курумоч открыли новую взлетно-посадочную полосу

В самарском аэропорту Курумоч начали эксплуатировать новую взлетно-посадочную полосу. Первым посадку на неё совершил самолет, прибывший в Самару из Ростова-на-Дону 31 декабря 2017 года. Всего с начала Нового года на новой полосе было совершено более 600 взлетов и посадок. Протяженность 

12 января 2018, 04:48
Эстония отгородится от РФ двухметровым забором

Эстония отгородится от РФ двухметровым забором

Ограждение закроет примерно 2/3 сухопутной части границы. Данная мера должна предотвратить несанкционированные переходы.

Высота забора составит 2,5 метра, сверху он будет дополнен колючей проволокой. Общая длина сооружения - примерно 108 км. В заболоченной местности вместо забора будут столбы и 
25 августа 2015, 01:57
Стали известны подробности ДТП с Volkswagen Golf около KIN UP

Стали известны подробности ДТП с Volkswagen Golf около KIN UP

Вчера, 9 октября, около 3:30 иномарка Volkswagen Golf снесла металлическую ограду около развлекательного центра KIN UP в Самаре.
Водитель - девушка 1991 года рождения двигалась по ул. Лесной в направлении ул. Осипенко. Не выбрав безопасную скорость, она не справилась с 
10 октября 2014, 12:34
В Самаре Volkswagen Golf снес металлическую ограду напротив KIN UP

В Самаре Volkswagen Golf снес металлическую ограду напротив KIN UP

Сегодня, 9 октября, утром на ул. Лесной произошло ДТП. Автомобиль Volkswagen Golf врезался в металлическую ограду недалеко от развлекательного центра KIN UP. Как пишет в своем блоге Дмитрий Бегун, водитель, возможно, заходил на поворот и не справился с управлением. Машина 

9 октября 2014, 01:55
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