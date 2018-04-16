Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии следователей, они согласовали установку 18 тысяч 200 метров специального металлического сетчатого ограждения взлетно-посадочных полос стоимостью более 115 миллионов рублей. Последующая проверка показала, что фактическая длина забора оказалась на один километр меньше. При этом акты выполнения и приемки работ были подписаны без каких-либо сверок. Предполагается, что оплаченные средства за несуществующий километр ограды были похищены и поделены между организаторами аферы.
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