Уже 15 декабря начнется запись детей на поступление в самые престижные гимназии и колледжи Самары. Как уверяют чиновники, в этом году проблем быть не должно. В 2018 году в первый класс пойдут более 36 тысяч школьников. И, конечно, почти каждый …