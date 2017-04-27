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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие

В четверг, 27 апреля, в Самарской области произошло массовое ДТП на трассе М-5 в районе Жигулевска. По словам очевидца, столкнулись не менее 15 единиц транспорта, в том числе фура и пассажирский автобус. В социальной сети появилось фото с места аварии. 
27 апреля 2017, 09:36
В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей

В ночь на 27 апреля в Самаре произошло ДТП на пересечении проспектов Кирова и Карла Маркса. По предварительной информации, иномарка Hyundai подлетела на препятствии, перевернулась и крышей влетела в фонарный столб. Молодых людей, ехавших в автомобиле, зажало внутри. Чтобы извлечь 
27 апреля 2017, 09:11
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение

Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
При неуточненных пока обстоятельствах столкнулись маршрутный автобус «ПАЗ» и не менее пяти легковых автомобилей. А далее пассажирское транспортное средство буквально 

26 апреля 2017, 02:18
Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Мужчина позвонил в полицию и поведал, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
 
Сотрудники 
24 апреля 2017, 11:02
Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Появилась официальная информация о ДТП, в результате которого в Самаре пострадал ребенок. Автобус Hyundai County сбил школьницу 2003 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 24 апреля, примерно в 8:10. Микроавтобусом управлял 
24 апреля 2017, 04:30
Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на 
24 апреля 2017, 10:13
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

В пятницу, 21 апреля, под Самарой произошло ДТП на трассе М-5 в районе Новосемейкино.

По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.
21 апреля 2017, 09:49
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика

Во вторник, 4 апреля, в Жигулевске в результате ДТП пострадал ребенок. Авария произошла около восьми часов утра на улице Радиозаводской. Автомобиль «ВАЗ 21213» наехал на 8-летнего мальчика. По данным полицейских, ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Его доставили в больницу. 
5 апреля 2017, 09:36
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
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