ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой в массовом ДТП , которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.



Как уже сообщала «ТЕРРА», … В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.Как уже сообщала «ТЕРРА»,