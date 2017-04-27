|
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой
В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
|
27 апреля 2017, 01:47
|
15 машин столкнулись на М-5 в Самарской области, есть пострадавшие
|
27 апреля 2017, 09:36
|
В Самаре взлетела и разбилась о столб иномарка с компанией молодых людей
|
27 апреля 2017, 09:11
|
В Уфе пассажирский автобус оседлал дорожное ограждение
Массовая авария случилась в башкирской столице на спуске в Сипайлово. О не совсем типичном дорожно-транспортном происшествии рассказали в Сети очевидцы.
|
26 апреля 2017, 02:18
|
Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом
|
24 апреля 2017, 11:02
|
Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?
|
24 апреля 2017, 04:30
|
Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка
В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на …
|
24 апреля 2017, 10:13
|
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт
|
21 апреля 2017, 09:49
|
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
|
17 апреля 2017, 10:44
|
В Жигулевске 62-летний водитель сбил перебегавшего дорогу мальчика
|
5 апреля 2017, 09:36
|
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
|
26 марта 2017, 03:10
|
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе
Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.
Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
В надзорное …
|
22 марта 2017, 01:51