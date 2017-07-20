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Самарские православные верующие отправились в крестный ход
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19 июля 2017, 09:32
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Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре
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19 июля 2017, 07:47
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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти
В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
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19 июля 2017, 05:06
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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Самара подходит самарцам по потребностям на 41%
Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только …
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19 июля 2017, 08:05
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КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей
«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, …
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17 июля 2017, 05:05
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Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти
Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя …
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17 июля 2017, 07:05
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Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары
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14 июля 2017, 08:08
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В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель
В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». …
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11 июля 2017, 08:04
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов
На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, …
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27 апреля 2017, 03:43
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В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза
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6 марта 2017, 12:54
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В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры
В минувшие выходные в парке "Дружбы" в 12-й раз прошел фестиваль цветов. Программа праздника была весьма насыщенной: костюмированное шествие, мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурс ландшафтных дизайнеров и выставка-продажа растений и деревьев.
Специально к фестивалю ландшафтные дизайнеры сделали 12 инсталляций. …
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1 августа 2016, 02:48
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В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны
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26 июля 2016, 10:38