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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские православные верующие отправились в крестный ход

Самарские православные верующие отправились в крестный ход

В среду самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный ко дню празднования явления Казанской иконы Божией Матери. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный поход в село Каменный Брод Красноармейского района.
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19 июля 2017, 09:32
Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Стало известно, чьи приказы могут ограничить движение большегрузов в Самаре

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в Самарской области действует законопроект, по которому движение грузовиков общей массой свыше 8 тонн запрещено по Самаре с 6 утра до 22.00. Впрочем в реальности запретительная мера не исполняется. Ее отложили до августа из-за многочисленных возмущений 

19 июля 2017, 07:47
В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты

Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и 
19 июля 2017, 09:06
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
 
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за 

19 июля 2017, 05:06
В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»

Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.

По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба 

19 июля 2017, 07:04
Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только 
19 июля 2017, 08:05
КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, 

17 июля 2017, 05:05
Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя 

17 июля 2017, 07:05
Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

Кому уже навредил паводок: видео из самых опасных точек Самары

В Самару и Новокуйбышевск пришла большая вода. Городские пляжи уже частично затоплены, в опасной зоне находится весь поселок Гранный, его жителям может потребоваться экстренная эвакуация. А накануне с берега реки Криуша уже пришлось спасать туристов. Из водной ловушки вытащили 15 

14 июля 2017, 08:08
В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В Самаре затопило улицу Победы и чуть не утонул водитель

В паблике «Самара» соцсети «ВКонтакте» сообщили, утром во вторник, 11 июля, на Безымянке и Металлурге местами прошел ливень. В частности, на улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось «плыть». По словам очевидцев, воды было «по капот». 
11 июля 2017, 08:04
Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», 
11 июля 2017, 12:31
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

В Самаре 8 марта цветы вырастут в цене примерно в два раза

Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. 

6 марта 2017, 12:54
В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры

В Самаре в парке «Дружба» появились оригинальные зеленые скульптуры

В минувшие выходные в парке "Дружбы" в 12-й раз прошел фестиваль цветов. Программа праздника была весьма насыщенной: костюмированное шествие, мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурс ландшафтных дизайнеров и выставка-продажа растений и деревьев.

Специально к фестивалю ландшафтные дизайнеры сделали 12 инсталляций. 
1 августа 2016, 02:48
В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны

В Самаре установили гигантский мяч весом полтонны

Вчера в Самаре в Советском районе установили новую топиарную фигуру – красно-белый футбольный мяч диаметром полтора метра и весом почти полтонны. В горадминистрации сообщили, что скульптура изготовлена на основе металлического каркаса и обивки из искусственной газонной травы. Её украшают клумбы 
26 июля 2016, 10:38
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