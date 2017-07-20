Если сейчас в обычном киоске стоимость одной розы варьируется до 150 до 200 рублей за штуку, то в праздничные дни она обычно дорожает до трехсот-четырехсот. При этом на специализированных базах за один такой цветок в среднем просят около 80 рублей. …